L’échange des connaissances entre les jeunes, pilier du rapprochement institutionnel entre le Maroc et l’UE (Mme Mogherini)

jeudi, 2 juin, 2022 à 21:10

La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a souligné, jeudi lors de sa participation à la Conférence internationale sur l’environnement “Stockholm+50”, l’engagement volontariste du Maroc et son implication, sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans les efforts internationaux en matière d’environnement et de développement durable.