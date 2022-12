L’éclosion d’un écosystème de créativité dans la société musulmane, tributaire de la promotion des talents et de la pensée (M. Miraoui)

mercredi, 21 décembre, 2022 à 20:00

Rabat – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a appelé, mercredi à Rabat, à promouvoir les talents et le développement de la créativité et la pensée tant culturelle, que scientifique afin de favoriser l’éclosion d’un écosystème de la créativité et l’épanouissement dans la société musulmane.