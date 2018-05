L’école de deuxième chance de Ben M’Sik, un projet pilote qui sera généralisé à l’ensemble des régions (responsable)

Casablanca – “L’école de deuxième chance”, dont le lancement des travaux de réalisation a été donné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI mercredi à la Préfecture des arrondissements de Ben M’Sik, est un projet pilote qui sera généralisé à l’ensemble des régions du Royaume, a souligné M. Abderrahmane Saber, chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Le premier du genre initié par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au niveau national, ce projet sera généralisé à l’ensemble des régions, a précisé M. Saber dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement des travaux de réalisation de cette école qui offrira aux jeunes âgés de 12 à 20 ans, non scolarisés ou déscolarisés, une chance d’insertion ou de réinsertion dans le système éducatif et scolaire.

Ce projet, qui vient consacrer l’approche de convergence, constituera un espace de formation professionnelle des jeunes dans des métiers porteurs d’emplois (Electricité de bâtiment, réparation automobile, coupe-couture, restauration), et un lieu d’épanouissement des personnes bénéficiaires, à travers notamment l’exercice de la musique et la pratique du sport, a-t-il ajouté.

“L’école de deuxième chance” sera réalisée dans un délai de 15 mois dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Jeunesse et des Sports, l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation – Casablanca.