Législatives en Hongrie: Les chances minimes d’une victoire confortable du parti au pouvoir risquent de compliquer la formation du prochain gouvernement

dimanche, 8 avril, 2018 à 12:32

Par Abdelaziz Hayoun

Budapest – Les législatives qui se déroulent ce dimanche en Hongrie revêtent une importance particulière car l’enjeu réside dans les chances relativement égales du duel entre la majorité et l’opposition, qui risquent de minimiser la possibilité d’une victoire confortable du parti conservateur au pouvoir Fidesz et partant de compliquer la formation du prochain gouvernement.

La baisse de popularité du parti Fidesz, dirigé par le premier ministre Viktor Orban, est imputable à une multitude de facteurs notamment politiques en raison des divergences entre ce parti et la majorité des formations politiques influentes sur la scène politique, ou encore morales comme en témoignent les chiffres réels occultés par le gouvernement au sujet du nombre de migrants accueillis par la Hongrie dans le cadre du programme des quotas migratoires de l’UE, outre les soupçons d’implication de proches du chef du gouvernement dans des affaires de corruption.

La baisse de la cote de popularité du parti au pouvoir s’est reflétée dans le revers inattendu subi lors d’une élection locale partielle il y a environ deux mois, considérée, selon de nombreux analystes, comme un test des législatives de ce dimanche, les huitièmes du pays depuis le changement de régime.

L’ambition du parti populiste de Viktor Orban de remporter un troisième mandat avec une majorité confortable reste difficile à concrétiser comme en témoignent les résultats des derniers sondages qui ont exclu la possibilité pour le ”Fidesz” et son allié stratégique de remporter une majorité aisée au Parlement avec plus des deux tiers des sièges, estimant que le parti devrait obtenir seulement 50 pour cent des sièges dans le meilleur des cas.

Selon des analyses faites lors de la campagne électorale, les intentions de vote de l’électorat ont changé par rapport aux dernières élections législatives, comme le montre l’écart de voix entre les candidats du parti au pouvoir et certains candidats de l’opposition et d’autres indépendants, lors des élections locales, atteignant 15% dans certaines circonscriptions importantes.

Le Premier ministre sortant, Viktor Orban, part largement favori pour remporter un troisième mandat d’affilée, consolider un pouvoir illibéral et poursuivre sa politique anti-migration.

La gauche qui n’a pas réussi récemment à sceller une coalition pour les législatives, aborde ce scrutin en étant ”morcelée”, une situation qui perdure depuis sa défaite aux élections en 2010, en dépit des tentatives répétées du Parti socialiste hongrois, dirigé par l’ancien Premier ministre Ferenc Gyurcsany. La balkanisation risque en effet de compliquer davantage la situation politique.

Bien que la coalition au pouvoir en Hongrie formée par le Fidesz et le Parti populaire démocrate a exclu récemment la possibilité d’une alliance avec l’opposition après les élections législatives en raison de divergences de vues et d’idéologie, la nouvelle donne pourrait la contraindre à agir de manière inverse, d’autant plus que les résultats des législatives seront relativement serrés et imposeront à la coalition au pouvoir de rechercher des alliés pour former le prochain gouvernement et s’assurer une majorité absolue.

Quelque 46 % des électeurs se sont déclarés prêts à voter en faveur de la coalition gouvernementale, soit moins de 2% comparativement aux intentions de vote exprimées il y a seulement deux semaines à l’occasion d’un sondage d’opinion. Le parti d’opposition Jobbik a recueilli 14% des voix soit 2% de plus que lors du précédent sondage, tandis que le Dialogue pour la Hongrie (PM) et le parti MSZP ont obtenu 13%, en hausse de 1 point de pourcentage.