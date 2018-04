L’emblématique “Pont du 25 avril”, symbole de développement et témoin de la Révolution

jeudi, 5 avril, 2018 à 11:07

Par Hasnaa ELAKKANI

Lisbonne – L’un des édifices les plus emblématiques de Lisbonne, le Pont du 25 avril a été la première liaison construite sur le Tage pour contribuer au désenclavement de la rive sud du fleuve, mais aussi de toute la région du sud du Portugal.

Le pont inauguré le 6 août 1966, d’une longueur de plus de deux kilomètres, portait le nom de l’ancien dictateur Salazar, avant de changer d’appellation après la Révolution des Œillets du 25 avril 1974 enclenchée par des militaires pour instaurer un régime démocratique.

L’impact de cet ouvrage d’art dont la construction a duré moins de quatre ans, ne s’est pas fait attendre. Une explosion urbaine a été observeé sur la rive gauche du Tage, où se trouvent des villes comme Almada et Setúbal, stimulant également la croissance économique et touristique du sud du pays, en particulier dans la région de l’Algarve.

Le pont rouge, qui offre une vue panoramique des plus splendides de la capitale portugaise, a impulsé autour de lui une nouvelle dynamique d’urbanisme. Il a eu des retombées profondes sur la conception de la ville et la manière dont elle s’est développée, tout comme il joué aussi un rôle clé dans le renforcement de la croissance des localités de la région.

La rive sud du Tage a tout particulièrement connu un essor considérable en matière d’urbanisme et de construction. Des ensembles résidentiels y ont été construits et de nombreuses personnes vivant à Lisbonne ont déménagé pour s’établir de l’autre côté parce que c’était moins cher. Et au niveau économique, cela a également révolutionné le transport des marchandises, selon l’avis d’Ana Saraiva, chercheure aux Archives municipales de Lisbonne.

L’impact du pont, qui ressemble au Golden Gate Bridge de San Francisco, a même atteint des zones éloignées de Lisbonne comme l’Algarve (sud du pays), selon la chercheure, car il a stimulé la construction de routes et d’autoroutes qui ont contribué à promouvoir le tourisme dans cette région.

Réalisée par des Américains, l’infrastructure, routière d’abord et ferroviaire depuis 1999, a été au moment de son inauguration la plus longue au monde en dehors des Etats-Unis. Aujourd’hui, elle est classée 20ème.

Malgré la construction en 1998 d’un autre pont suspendu sur la partie large de l’estuaire du Tage, baptisé “Vasco de Gama”, sur une longueur de 17,2 km, soit le plus long d’Europe, le pont du 25 Avril connait toujours un trafic aussi intense de véhicules notamment durant les heures de pointe, estimé à quelque 150.000 en moyenne par jour, et de trains transportant plus de 19 millions de passagers par an.

L’histoire de ce pont, devenu un des sites incontournables pour les visiteurs de la capitale portugaise, remonte pourtant à plusieurs années avant sa construction.

Il s’agit en effet d’un très vieux plan du gouvernement portugais, qui date de la fin du XIXe siècle. La première proposition ferme remonte à 1876, lorsque l’ingénieur Miguel Pais a suggéré la construction d’un pont mixte entre les régions de Grilo et Montijo.

La nécessité d’améliorer la mobilité de la région de Grand Lisbonne et les opportunités offertes par les localités au sud du Tage ont encouragé plusieurs ingénieurs et entreprises à continuer à présenter des propositions depuis plusieurs décennies, dont une qui portait sur la construction d’un tunnel au lieu d’un pont.

Mais la réalisation de cet ouvrage, qui a marqué l’histoire du pays, ne va commencer que pendant les dernières années du régime dictatorial d’António de Oliveira Salazar.

L’appel d’offres a été remporté par un consortium dirigé par la United Steel Export Company, la même société qui avait réalisé le Golden Gate trois décennies plus tôt, avec une enveloppe globale d’environ dix millions d’euros, un énorme investissement pour cette époque.