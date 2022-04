L’employabilité des diplômés au centre des priorités du ministère de l’Enseignement Supérieur (M. Miraoui)

mardi, 26 avril, 2022 à 14:06

Rabat – L’amélioration de l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur est au centre des priorités du ministère, à travers la réforme et le développement de l’offre des formations et leur adaptation aux exigences du marché du travail, a indiqué mardi le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.