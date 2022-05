L’enrôlement militaire des enfants dans les camps de Tindouf s’apparente à un “acte terroriste” (ONG mexicaine)

mercredi, 4 mai, 2022 à 16:22

Mexico – L’enrôlement militaire des enfants par le “polisario” dans les camps de Tindouf (Sud-ouest de l’Algérie) s’apparente à un “acte terroriste”, a indiqué l’organisation mexicaine pour le développement social des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine.

“Les milices du polisario, en violation flagrante des chartes et droits internationaux s’adonnent à l’enrôlement militaire des enfants dans les camps de Tindouf pour les exploiter dans le conflit artificiel autour du Sahara marocain”, a affirmé le président de l’organisation, Isidoro Ramirez López, dans une déclaration à la MAP en marge du 15è Forum social mondial à Mexico.

Il s’agit là d’un crime passible de poursuites pénales internationales, a-t-il insisté.

M. Lopez, qui est un expert en droit international, a alerté que des milliers de personnes séquestrées dans les camps de Tindouf “subissent les pires formes de violation de leurs droits les plus élémentaires. Les enfants y sont enrôlés par force pour en faire, avec le soutien de l’Algérie, les terroristes de demain”.

Il a fait observer que le Forum de Mexico permet à juste titre de mettre à nu les violations successives commises par le front séparatiste qui séquestre des milliers de personnes en les privant de leurs droits fondamentaux au logement décent, à l’éducation et à la santé.

Il a, par ailleurs, indiqué que la présence remarquable de la société civile mexicaine parmi les amis du Maroc à cet événement mondial apporte un soutien sans équivoque à la marocanité du Sahara en tant que réalité historique incontestée et consacre le sérieux de l’initiative d’autonomie comme seule base pour clore ce conflit artificiel et instaurer la paix et la stabilité dans la région.

Le Forum social mondial à Mexico, qui se tient cette année sous le thème “Unir le monde vers l’expression des mouvements sociaux”, se veut un espace de débats, de réflexions, d’échange d’expériences et d’articulation de mouvements sociaux dans un monde confronté à divers défis. Le Maroc y est représenté par des membres d’associations civiles actives dans nombre de domaines, ainsi que des représentants de la jeunesse de partis politiques, et du Conseil national des droits de l’Homme.