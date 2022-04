L’entretien téléphonique entre SM le Roi et M. Sanchez augure d’un partenariat solide (experts centraméricains)

lundi, 4 avril, 2022 à 14:52

Mexico – L’entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le Chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez marque le début d’un partenariat solide et exemplaire entre le Maroc et l’Espagne, selon nombre d’experts d’Amérique centrale.

Cet entretien reflète le souci de SM le Roi d’asseoir un partenariat exemplaire entre Rabat et Madrid tourné vers l’avenir avec pour objectif notamment de relever les défis auxquels est confronté le pourtour méditerranéen, ont souligné ces experts dans des déclarations à la MAP.

Ainsi, le président de l’Institut des études mexicaines à l’Université nationale autonome mexicaine (UNAM), Andres Ordoñez a indiqué que grâce à Sa sagesse et Sa perspicacité, SM le Roi Mohammed VI est parfaitement conscient de l’ampleur des enjeux et des défis auxquels fait face la région dans un monde en perpétuelle mutation.

L’invitation adressée par le Souverain au chef du gouvernement espagnol pour effectuer une visite au Maroc amorce une étape “nouvelle et importante” dans les relations entre les deux pays, a-t-il relevé, notant que ces entretiens réaffirment l’engagement ferme de SM le Roi à favoriser des relations exemplaires entre le Maroc et ses voisins et partenaires stratégiques dont l’Espagne, et ce dans l’intérêt des peuples de la région dans tous les domaines.

Cette prochaine visite permettra de tracer une nouvelle feuille de route devant régir les relations bilatérales, a ajouté M. Ordoñez, qui avait servi comme ambassadeur du Mexique au Maroc.

Abondant dans le même sens, le professeur des politiques publiques à l’UNAM, Diaz de la Vega García, a mis en avant le rôle clé de SM le Roi dans la nouvelle dynamique maroco-espagnole, ajoutant que le leadership royal a permis de surmonter une “période délicate” dans les relations entre les deux pays et d’ouvrir des perspectives prometteuses de coopération bilatérale et multipartite.

Il a fait observer que les récents développements dans les rapports entre Rabat et Madrid sont à même de se répercuter positivement sur la dynamique de développement et de prospérité dans la région de la Méditerranée et d’Afrique du Nord, d’autant plus que les deux pays jouissent d’un positionnement stratégique entre l’Afrique et l’Europe.

De son côté, Román Lopez Villicaña, professeur des relations internationales à l’Université des Amériques de Mexico a indiqué que le Maroc et l’Espagne viennent d’asseoir les fondements d’une relation distinguée et mutuellement bénéfique.

Il a, dans ce cadre, mis en exergue le rôle pionnier du Souverain dans l’élaboration d’une feuille de route prometteuse au diapason des relations séculaires qui unissent les deux Royaumes.

L’expert a mis en avant le soutien sans équivoque de l’Espagne à l’initiative marocaine d’autonomie pour clore le différend au sujet du Sahara, estimant qu’il s’agit d’une “nouvelle victoire” de la diplomatie marocaine qui conforte la reconnaissance internationale croissante de la justesse de la cause nationale.

Dans la même veine, l’ancien vice-ministre guatémaltèque des Affaires étrangères, Rodrigo Montufar, a indiqué que l’Espagne vient d’inaugurer une nouvelle étape dans ses relations avec le Maroc, en soutenant les efforts consentis pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

A travers cette nouvelle position, Madrid adresse un appel à Rabat pour ouvrir une nouvelle page dans leur relation et confirme par la même la pertinence de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, a fait remarquer ce professeur des relations internationales à l’Université Rafael Landivar du Guatemala.

Pour sa part, la journaliste guatémaltèque Vida Amor De Paz a souligné, dans une déclaration à la MAP, qu’à travers sa nouvelle position sur le dossier du Sahara, l’Espagne “rejette catégoriquement les velléités séparatistes qui menacent la sécurité et la stabilité de la région et signale le début d’une nouvelle ère dans les relations entre Rabat et Madrid et par ricochet entre l’Afrique et l’Europe”.

Il s’agit aussi d’une étape déterminante dans le processus de règlement du conflit régional artificiel autour du Sahara marocain, a indiqué cette spécialiste des relations internationales.