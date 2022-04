L’entretien téléphonique entre SM le Roi et M. Sanchez, un pacte stratégique Maroc-Espagne (Expert)

samedi, 2 avril, 2022 à 20:18

Rabat – L’entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez montre que les deux pays ont scellé un pacte stratégique ouvrant la voie à un renouvellement d’un “déterminisme historique”, selon l’expert en géostratégie et sécurité, Charkaoui Roudani.

“Il est très important de regarder la nouvelle position de Madrid à la fois avec un prisme doctrinal et géopolitique”, a-t-il souligné dans une analyse parvenue à la MAP, ajoutant que sur le plan doctrinal, l’Espagne à travers cette position politique vis-à-vis du Royaume du Maroc opère un changement de doctrine en établissant de nouveaux paramètres lui permettant de se repositionner en tant qu’intercesseur entre l’Europe et l’Afrique.

Rappelant le renforcement des relations stratégiques entre Washington et Rabat qui a permis la signature d’une feuille de route englobant plusieurs domaines militaires, l’expert explique que pour l’Espagne, ce choix de rétablir sur une bonne base les relations avec le Royaume du Maroc rentre dans la perspective de réorganiser, entre autres, leurs forces navales notamment sa position dans la Force otanienne navale permanente de la Méditerranée.

“Devant les enjeux géostratégiques qui planent dans l’Europe Occidentale, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de l’Espagne nécessite une restructuration profonde de ses forces afin de contribuer à rendre plus crédible sa force de dissuasion vis-à-vis de toute menace”, a-t-il enchainé, relevant que cela passe par une étroite coopération militaire et sécuritaire avec le Maroc qui reste un atout pour Madrid pour avoir une meilleure visibilité sur l’interprétation des notions de la défense et de la sécurité européennes.

“L’incompréhension stratégique du rôle du Maroc par certains pays européens sur la stratégie de défense et de sécurité globale de l’ouest de l’Europe a enlisé cette région dans des calculs géopolitiques stériles”, a fait savoir M. Roudani, soulignant que, dans ce contexte, “cette feuille de route proposé par SM le Roi entre les deux pays montre une appréhension stratégique royale dans la redéfinition des priorités géostratégiques tant pour l’Espagne que pour l’Europe tout entière, capable de soulever les paramètres d’une puissance méditerranéenne retrouvée”.

Au niveau géopolitique, ce renouvellement de l’alliance entre le Maroc et l’Espagne reflète une volonté conjointe de concevoir l’ouest de la Méditerranée comme le cœur d’une jonction entre deux masses continentales et un ensemble régional homogène, a-t-il noté, rappelant que SM le Roi a évoqué, dans le discours de la 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le déterminisme civilisationnel, culturel et géopolitique dans l’espace méditerranéen, en mettant l’accent sur l’ambition de renforcer les fondements classiques qui sous-tendent les relations entre le Maroc et l’Espagne, à la faveur d’une compréhension conjointe des intérêts de deux pays.

“Le Maroc fort de son enracinement stratégique et diplomatique avec une partie importante de l’Afrique et notamment de l’Afrique de l’ouest est capable avec l’UE et particulièrement l’Espagne de contribuer à une politique méditerranéenne rénovée”, a-t-il estimé, soulignant que c’est le sens et l’essence de cette nouvelle page inaugurée par la communication téléphonique de SM le Roi avec le chef de gouvernement espagnol.

Le Maroc et l’Espagne sont appelés à regarder l’avenir avec une convergence des stratégies méditerranéennes des deux pays, a-t-il insisté, relevant que “les positions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI vis-à-vis du Royaume de l’Espagne et l’engagement du Maroc dans la paix et la sécurité en Libye, le Moyen-Orient et en Afrique de l’ouest fondent des éléments géopolitiques qui sont précurseurs d’une méditerranée capable de s’inscrire dans la dynamique de la résilience et dans la résolution d’un système de conflit”.