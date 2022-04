L’entretien téléphonique entre SM le Roi et M. Sanchez, une transition effective vers une nouvelle étape dans les relations bilatérales (analyste politique)

samedi, 2 avril, 2022 à 10:06

Casablanca – L’entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, constitue une transition effective, pratique, sérieuse et franche vers l’inauguration d’une nouvelle étape inédite dans l’histoire des relations de développement entre les deux pays, a souligné le chercheur et analyste politique, Atik Essaid.

Cet entretien reflète également la volonté partagée d’établir des relations fortes, constructives et équilibrées de nature à renforcer la confiance mutuelle, la concertation permanente et la coopération franche et sincère en vue d’atteindre un haut niveau d’engagement et de coopération durable dans le cadre d’un partenariat complémentaire qui couvre tous les secteurs et toutes les questions communes, a affirmé M. Essaid dans une déclaration à la MAP.

La communication directe entre SM le Roi et le Premier ministre espagnol marque une nouvelle ère dans les relations bilatérales basées sur un soutien clair et ferme à toutes les questions communes, et à leur tête l’appréciation de la reconnaissance par l’Espagne de la justesse de la cause nationale et sa volonté de participer activement au soutien de l’initiative marocaine d’autonomie considérée par la communauté internationale comme une solution appropriée et réaliste pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

L’analyste politique a, en outre, relevé que les relations entre Rabat et Madrid inaugurent un cadre totalement nouveau doté de toutes les bases de perspectives prometteuses à même de consolider les liens de partenariat ouvert à tous les aspects de la coopération et encadré par des fondements clairs et précis.

Et de poursuivre que l’entretien téléphonique entre Sa Majesté et le président du gouvernement espagnol a enclenché une nouvelle impulsion des mécanismes de coopération commune et fructueuse en appelant les différents ministres et responsables des deux pays à mettre en œuvre des activités concrètes dans le cadre d’une feuille de route ambitieuse qui couvre tous les domaines de partenariat et toutes les questions d’intérêt commun.

Cette nouvelle étape dans les relations bilatérales ouvrira les portes du développement durable, ce qui permettra aux deux pays d’avancer vers l’avenir avec confiance et ambition et de mettre toute la région sur la voie du développement et de la prospérité.

M. Essaid a également estimé que la position de l’Espagne est considérée comme une reconnaissance importante dans l’histoire des relations de l’Espagne et constitue une base pour l’édification de nouvelles relations maroco-espagnoles plus claires et ambitieuses fondées sur la transparence, la communication permanente et le respect mutuel afin de réaliser un engagement et une coopération bilatérale durable.

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aspire avec optimisme et une grande confiance à améliorer les mécanismes d’action avec le gouvernement espagnol et veille à établir des relations constructives et équilibrées, a souligné l’analyste politique, notant que le Royaume inaugure aujourd’hui une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays et à leur tête la lutte pour relever les défis communs notamment la coopération pour la gestion des flux migratoires en Méditerranée et dans l’océan Atlantique et l’action permanente dans un esprit de coopération globale dans divers aspects.

L’Espagne et le Maroc sont étroitement liés par des relations d’amour, d’histoire, de géographie, d’intérêts et d’une amitié commune entre deux peuples qui ont un même destin et partagent une ambition mutuelle, a-t-il rappelé, ajoutant qu’il s’agit de liens communs forts qui permettent d’aller de l’avant avec volonté et détermination pour transformer les positions en faits et la vision en actions au service du développement des deux pays voisins.