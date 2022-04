Les accords d’Abraham ont permis de raffermir les relations Maroc/Israël en peu de temps (ambassadrice)

vendredi, 1 avril, 2022 à 20:03

Buenos Aires – L’ambassadrice d’Israël en Argentine, Mme Galit Ronen, a salué les grands pas réalisés, en un peu plus d’un an, dans les relations entre le Maroc et Israël, suite à la signature des accords d’Abraham.

Mme Galit Ronen a évoqué à ce propos la dernière réunion tenue dans le désert du Neguev, qui a regroupé les ministres des Affaires étrangères d’Israël, des États-Unis, du Maroc, des Emirats Arabes Unis, de Bahreïn et d’Egypte.

« Nous sommes très satisfaits de ces accords », a affirmé la diplomate israélienne dans un entretien avec la MAP. Elle a mis en exergue la présence en Israël d’une forte communauté de juifs marocains et la complémentarité économique entre les deux pays.

« La coopération est excellente (…), nous avons tellement de choses en commun et nous sommes meilleurs lorsque nous coopérons », s’est-elle réjoui.

Mme Galit Ronen s’est aussi félicitée de la célébration, en octobre dernier, du premier anniversaire des accords d’Abraham au siège de l’Association de la communauté israélite latine de Buenos Aires (ACILBA).

A cette occasion, la communauté juive marocaine de Buenos Aires avait notamment souligné les « relations de fraternité permanentes et indissolubles » qu’elle entretient avec son pays d’origine, le Maroc.

Mme Galit Ronen a enfin souhaité de représenter, plus tard, son pays au Maroc. « Même si je ne suis pas d’origine marocaine, je connais la culture marocaine, à travers les juifs marocains en Israël. Ce sera un grand plaisir pour moi », d’être ambassadrice d’Israël au Maroc, a-t-elle souhaité.