Les acquis civilisationnels du Maroc et de l’Égypte favorisent une interaction positive entre les deux peuples (Journal égyptien)

samedi, 23 janvier, 2021 à 13:56

Le Caire – Les acquis civilisationnels et culturels ancestraux du Maroc et de l’Égypte ont permis aux deux peuples de s’attacher aux valeurs d’ouverture, de tolérance et d’acceptation de l’autre, favorisant de la sorte le développement d’une interaction positive et renforçant l’estime et le respect mutuel, écrit samedi l’hebdomadaire égyptien «Al-Ahram Al-Arabi».

«Alors que les Marocains considèrent l’Égypte comme un centre de rayonnement civilisationnel et culturel au Moyen-Orient, l’Égypte a toujours accueilli des sommités intellectuelles marocaines, encouragées par l’environnement culturel général en Égypte à s’y installer et à s’intégrer dans son tissu social», relève le magazine dans un dossier consacré au rapprochement culturel et aux relations humaines entre le Maroc et l’Égypte.