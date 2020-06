Les aides médicales marocaines, un “acte exemplaire” de la solidarité afro-africaine

lundi, 29 juin, 2020 à 22:06

Djibouti – Les aides médicales envoyées par le Maroc à de nombreux pays africains, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, représentent un “acte exemplaire” de la solidarité afro-africaine, a affirmé lundi le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à Djibouti, Ahmed Zouiten.

“C’est un acte exemplaire de la solidarité afro-africaine, incarnant les valeurs de l’entraide. En tant que représentant de l’OMS, je ne peux que me réjouir de ce geste”, a déclaré M. Zouiten à la MAP.

A travers cette noble initiative, a-t-il poursuivi, le Maroc a joué le rôle “du grand frère” qui apporte son soutien à ses confrères africains, dans les moments les plus difficiles.

Le représentant de l’OMS a qualifié d’”exemplaire” et d’”exceptionnelle” la gestion du Royaume de la pandémie du Covid-19, notant que “le Maroc a accumulé une expérience importante dans ce domaine et partage généreusement son savoir-faire avec les pays africains frères”.

Mettant l’accent sur le “made in Morocco” du matériel médical préventif fourni par le Royaume, M. Zouiten a fait observer que “la fabrication par le Maroc de l’ensemble des équipements nécessaires pour endiguer l’épidémie reflète la qualité de son expérience”.

“Je peux dire avec fierté que le Royaume est en train de réaliser un travail extraordinaire et merveilleux”, a-t-il conclu.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.