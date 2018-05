Les causeries religieuses du mois de Ramadan: des cours religieux pour la promotion d’un islam de renouveau

vendredi, 18 mai, 2018 à 14:41

Propos recueillis par Driss Guedira-

Rabat- Les causeries religieuses du mois de Ramadan, qui sont présidées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, sont à la fois des colloques théologiques qui font rayonner un islam de renouveau et une pensée ouverte, et une glorieuse et noble tradition propre au Maroc et à ses Souverains, a affirmé Mohamed El Bayk, membre du conseil local des oulémas de Marrakech.

Dans un entretien avec la MAP, M. El Bayk a indiqué que SM le Roi veille à préserver ces causeries et à promouvoir leur rayonnement théologique et religieux, en en faisant une tribune de diffusion de la sagesse de l’islam et de la bonne parole.

Le Maroc est baigné, le temps de ce mois béni, dans une atmosphère mystique empreinte de miséricorde et de bénédiction, a-t-il dit.

Les causeries actuelles sont une continuation des cours religieux initiés par feu SM Hassan II, que Dieu ait Son âme en Sa sainte miséricorde, a fait observer M. El Bayk, notant que ces causeries ont connu un prestige plus grand sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de par leur diffusion sur différents médias et la participation de théologiens provenant de plusieurs pays islamiques.

S’agissant de la contribution des causeries au traitement des causes et préoccupations auxquelles est confrontée la oumma islamique, M. El Bayk a expliqué que les conférenciers abordent des questions inédites eu égard à l’importance accordée par le Souverain aux affaires de développement, d’éducation, de spiritualité et de promotion des préceptes d’un islam du juste milieu.

Les causeries religieuses ont connu, sous le règne d’Amir Al Mouminine, deux changements majeurs, le premier étant la participation de la femme à l’animation de ces cours, traduisant ainsi la clairvoyance de SM le Roi qui a toujours œuvré pour la promotion de la condition de la femme, a-t-il soutenu.

Le deuxième changement, a poursuivi le théologien, consiste en l’instruction précise donnée par SM le Roi pour faire en sorte que les causeries religieuses se penchent sur les sujets d’actualité de manière à apporter des réponses aux questions pressantes des citoyens.

M. El Bayk a également mis en exergue le rayonnement grandissant des causeries religieuses qui sont désormais traduites vers le français et l’anglais et diffusées sur de multiples supports, allant du livre en papier aux livres audios en passant par les CD.