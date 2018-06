Les chansons de soutien aux sélections africaines prospèrent avant le Mondial

lundi, 11 juin, 2018 à 11:20

-(Par Abdelatif Abilkassem)-.

Dakar – A l’approche du Mondial de football en Russie, la production des “chansons du mondial” dans les cinq pays africains participant à cette grand-messe du ballon rond, connait un réel dynamisme dans le dessein de hisser le moral des joueurs et les pousser jusqu’au bout de leurs limites.

Chanteurs expérimentés ou jeunes des différents pays africains ont donné ainsi libre court à leur imagination et concocté des tubes qui, somme toute, célèbrent le potentiel, le talent et le génie du joueur et des sélections africaines qui disputeront le mondial russe.

Et c’est sur les réseaux sociaux que ces tubes se propagent comme un feu de brousse dans les pays qualifiés à ces joutes mondiales, à savoir le Maroc, l’Egypte, la Tunisie, le Sénégal et le Nigeria.

Interprétées en solo ou en groupe, ces chansons rendent hommage ainsi au passé glorieux des sélections africaines et au talent de leurs joueurs.

Au Maroc, le jeune groupe musical “Cravata”, en duo avec la chanteuse Salma Rachid ont sorti, le mois écoulé, une vidéo-clip en soutien à l’équipe nationale intitulée “La route pour la Russie”, afin de soutenir les Lions de l’Atlas et inciter les supporters marocains à faire le déplacement au pays des Tsars pour signer une participation honorable lors de ce mondial.

Dans la même veine, deux autres chansons sont parues, la première interprétée par l’artiste Hatim Ammour et intitulée “Viva Morocco” et la seconde est un opus intitulé “Morocco, we come back Russia 2018”, qui a été chanté par plusieurs artistes, dont Said Mouskir, Adil El Miloudi, Issam Kamal, Hassan El Mghribi, Hatim Idar, Abdelali Anouar et Said Senhaji.

“Il s’agit d’une chanson qui célèbre le football marocain et la participation des Lions de l’Atlas au mondial en Russie, après une qualification historique à ce grand rendez-vous”, ont souligné les producteurs de ce clip.

Ces chansons sont un brassage de langues anglaise, italienne et espagnole et de dialectes marocain et amazighe, soit un message multilingue aux peuples de la planète montrant que les Lions de l’Atlas sont capables de signer un bon exploit lors de ce mondial.

Cette vague de contagion n’a pas épargné les quatre autres pays qui défendront les couleurs du continent au Mondial. En Tunisie, qui signe sa cinquième participation en Coupe du Monde, les réseaux sociaux sont envahis par une parodie de la célèbre chanson russe “Kalinka”, écrite et composée par Ivan Larionov en 1860.

Ce chant traditionnel russe, revisité et adapté en arabe et intitulé “Ya Russia Jayin” (Russie, on arrive) fait le buz au pays du Jasmine et prédit une qualification des Aigles du Carthage au deuxième tour.

L’Egypte n’a pas été en reste d’autant plus que la dernière qualification du pays des Pharaons au Mondial remonte à …1990.

C’est ainsi que plusieurs chansons ont proliféré à l’occasion de la qualification des Egyptiens au Mondial, à l’instar de “Nas Min baladna” (Des gens de notre pays), du chanteur populaire Ahmed Adaouia et son fils Mohamed Adaouia, “Gayin min kol Hita” (Nous venons de toutes parts), “A l’mondial” (A propos du mondial), autant de chansons qui fêtent le passé footballistique de l’Egypte et le potentiel de ses joueurs.

“Al Montakhab Rah Russia” (La sélection est en Russie) est le titre d’une autre chanson interprétée par Mahmoud Leithi, Amina, Issam Karika et Amir Adballah, laquelle fait l’éloge du talent de l’équipe nationale égyptienne, menée par leur star Ahmed Salah.

Outre ses chansons spécifiques à chaque pays africain qualifié au mondial, une chanson de soutien aux sélections arabes présentes au mondial (Maroc, Tunisie, Egypte et Arabie Saoudite) vient de paraître récemment, interprétée par Oualid Sami et Ali Ben Salem et intitulée “Arab in world Cup”.

Cette chanson à succès est interprétée en langue dialecte de chaque pays.

Au Sénégal, rien n’était mieux placé que l’icône mondiale Youssou Ndour, pour chanter en soutien aux Lions de la Téranga. En duo avec le chanteur franco-guinéen Alpha Diallo (Black M), il a sorti un clip intitulé “Gaïndé” (Les Lions) qui célèbre les Lions du Sénégal mais également l’unité africaine.

“J’espère que ce morceau va pousser au maximum l’équipe du Sénégal” au Mondial russe, a déclaré Black M, qui a écrit et composé ce titre.

Si d’aucuns considèrent que ces titres de soutien aux équipes nationales, simple en termes de contenu, sont occasionnels et à effet limité dans le temps et dans l’espace, d’autres estiment que ces chansons jouent un rôle non négligeable dans l’encouragement des joueurs et du public, notamment avant et durant le mondial, avant de tomber dans les oubliettes au lendemain de la Coupe du monde.