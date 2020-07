Les chrétiens se réjouissent avec tous les musulmans du monde et particulièrement ceux du Maroc à l’occasion de l’Aïd Al Adha (Archevêque de Rabat)

vendredi, 31 juillet, 2020 à 13:29

Rabat- Les chrétiens se réjouissent avec tous les musulmans du monde et particulièrement ceux du Maroc à l’occasion de l’Aïd Al Adha, a souligné Mgr Cristóbal López Romero, archevêque de Rabat.

“Hier, fête du Trône, nous avons, nous les chrétiens, prié pour Sa Majesté le Roi et pour le peuple marocain et aujourd’hui, nous nous réjouissons avec tous les musulmans du monde entier et particulièrement ceux du Maroc à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al Adha”, a dit M. López Romero dans une déclaration à la MAP.

“C’est une fête qui unit les trois religions abrahamiques”, a-t-il fait savoir, ajoutant que “dans les trois traditions, les juifs, les chrétiens et les musulmans, il y a les récits du sacrifice d’Abraham”.

L’archevêque de Rabat a, dans ce sens, noté que “c’est un moment très opportun pour que nous les chrétiens, catholiques, protestants, anglicans ou orthodoxes, puissions féliciter et nous réjouir avec nos frères musulmans”.

C’est aussi l’occasion de faire un pas en avant et de faire avancer le dialogue interreligieux, a-t-il affirmé, rappelant, à cet effet, que “SM le Roi avait dit que le dialogue basé sur la tolérance n’était pas suffisant et que nous devons avancer dans un dialogue de la fraternité et de la co-connaissance”.

“SM le Roi à la Tour Hassan avait dit que la co-connaissance, c’est-à-dire la connaissance mutuelle, est l’antidote de tous les radicalismes et c’est pour cela qu’en mon propre nom et au nom de tous les chrétiens du Maroc, je vais m’unir à la joie des musulmans dans cette fête de l’Aïd Al Adha”, a renchéri Mgr Cristóbal López Romero.