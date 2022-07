Les efforts diplomatiques du Maroc sous le leadership de SM le Roi ont réussi à convaincre Israël de l’importance d’ouvrir le poste-frontière vital “Allenby/Roi Hussein” avec la Jordanie (expert palestinien)

samedi, 16 juillet, 2022 à 16:17

Le Caire – Le professeur de médias à l’Université palestinienne d’Hébron, Said Chahin, a salué les efforts déployés par le Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, ayant permis de convaincre la partie israélienne de l’importance d’ouvrir le poste-frontière vital “Allenby/Roi Hussein”, seul débouché de la Cisjordanie vers le monde.

Commentant la décision des autorités israéliennes d’ouvrir, sans interruption, ce poste-frontière reliant la Cisjordanie à la Jordanie, l’expert palestinien a ajouté dans une déclaration samedi à la MAP que l’annonce de cette étape a été faite grâce notamment aux efforts politiques et diplomatiques louables de SM le Roi.

A cet égard, a-t-il poursuivi, “les efforts politiques et diplomatiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont permis de convaincre Israël de la faisabilité de l’ouverture de ce passage vital”, notant que le Souverain entretient des relations fortes et personnelles avec les Etats-Unis, qui ont été investies dans ce sens.

Il a rappelé que le Maroc a joué et continue de jouer un rôle central dans le soutien de la cause palestinienne à tous les niveaux.

M. Chahin a mis en avant que “grâce à la médiation directe du Maroc sous le leadership de SM le Roi et des États-Unis, cette étape importante vient faciliter l’opération de déplacement des Palestiniens, mettre fin à la tragédie et aux souffrances de déplacement des Palestiniens, et leur permet de vivre une vie meilleure qui préserve leur dignité et leurs droits”.

Il a ajouté que l’ouverture de ce point de passage contribuera à faire un saut important dans l’amélioration de la vie des Palestiniens, car il s’agit du seul débouché du peuple palestinien vers le monde, expliquant que les Palestiniens étaient obligés de passer des jours et nuits afin d’obtenir un permis de mobilité pour traverser le passage à niveau, dont l’ouverture était saisonnière et intermittente.

Il a mis en exergue que le Maroc entretient des relations historiques de longue date ancrées dans la cause palestinienne depuis la conquête islamique, notant que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, est qualifié pour jouer un rôle majeur dans la réalisation de la paix grâce à sa position régionale et internationale.

Il a exprimé sa gratitude au Maroc et à Sa Majesté le Roi, qui ne cesse d’apporter un soutien politique, diplomatique et économique à la cause palestinienne et à la résistance des Maqdessis dans la ville d’Al-Qods.