Les efforts du Maroc en soutien à la cause palestinienne salués par l’UPCI

mercredi, 20 mars, 2024 à 16:56

Rabat – Les efforts du Maroc en soutien à la cause palestinienne, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du comité Al-Qods, ont été salués lors des travaux de la 18ème session de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (UPCI), tenus du 2 au 5 mars à Abidjan.

Les documents finaux de cette session ont mis en avant les initiatives menées par le Royaume en faveur de la première cause de l’Union, à savoir la cause palestinienne, ainsi qu’en soutien à un certain nombre de pays islamiques, dont les pays africains et ceux du Sahel, indique le Parlement dans un communiqué.

La même source indique que cette session a salué le rôle du comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le soutien au peuple palestinien ainsi que le rôle de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, issue du comité Al-Qods, dans la protection de la ville sainte et la réalisation de plusieurs projets au profit des Maqdessis.

À cet égard, les efforts du Maroc visant à contribuer à la préservation de l’identité religieuse et civilisationnelle d’Al-Qods ont été aussi mis en évidence, selon la même source.

L’UPCI a salué, en outre, l’Appel d’Al-Qods signé le 30 mars 2019 par SM le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François, qui souligne la nécessité de préserver Al-Qods Acharif comme patrimoine commun de l’Humanité et, par-dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue, souhaitant que la pleine liberté d’accès aux fidèles des trois religions monothéistes soit garantie dans la ville sainte.

La construction par le Maroc de nombre de mosquées dans des pays frères et amis a été également mise en avant, ainsi que l’approche transfrontalière adoptée par le Royaume dans la lutte contre l’extrémisme religieux, qui s’étend jusqu’à sa profondeur africaine et ce, en soutenant les constantes religieuses communes entre les pays du continent, où la Fondation Mohammed VI des ouléma africains joue un rôle majeur.

Concernant les décisions inhérentes à la situation sécuritaire dans la région du Sahel, l’UPCI a rappelé l’Initiative du Maroc visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, qui permettra à ces Etats de commercialiser leurs produits et de réaliser un développement global au profit de leurs citoyens.

Cette session a été marquée par l’élection du Maroc à la vice-présidence du groupe arabe de l’UPCI. Le Royaume a également préservé son statut de membre du Comité exécutif de l’Union, de même qu’il est devenu membre du Comité Spécialisé Permanent des Droits de l’Homme, de la Femme et de la Famille et du Comité Spécialise Permanent des Affaires Culturelles et Juridiques et du Dialogue des Civilisations et des Religions, outre sa qualité de membre permanent du Comité de la Palestine.

Le Comité permanent de la Palestine de l’UPCI a approuvé la proposition soumise par le Parlement marocain lors de sa présidence de la 14ème session de l’Union en 2019 relative au prix de la Palestine.

Conduite par la députée Najwa Koukous (PAM), la délégation marocaine se composait du député Mohamed Chebbak (RNI) et de Khalid Chennak (groupe istiqlalien pour l’Unité et l’égalitarisme), ainsi que de Khalid Setti (Chambre des Conseillers), membre du Comité permanent de la Palestine de l’Union.