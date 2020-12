Les efforts de SM le Roi ont été couronnés par la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara (expert hongrois)

dimanche, 13 décembre, 2020 à 18:18

Budapest – Les efforts soutenus de SM le Roi Mohammed VI ont été couronnés par la reconnaissance historique par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara, a affirmé l’expert hongrois Jozsef Steier.

L’expert Hongrois a mis en avant les actions et les efforts soutenus déployés par Sa Majesté le Roi en faveur de la région et au service de la stabilité, la paix et la prospérité du continent africain.

M. Steier, un spécialiste et fin connaisseur des questions africaines, a salué la décision des États-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, ce qui contribuera à la promotion du développement au plan régional et continental, affirmant qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour le Maroc en cette fin d’année eu égard au poids des Etats-Unis.

Pour Jozsef Steier, l’Afrique est le « continent de l’avenir » qui aspire à des initiatives et actions efficaces pour réaliser un développement durable et atténuer les effets du changement climatique, affirmant que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est le seul pays en mesure de jouer un rôle de locomotive de développement pour l’Afrique dans tous les domaines.

Dans ce contexte, le chercheur hongrois a mis en avant la décision des Etats-Unis relative à l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains.

Il a de même souligné que des experts et hommes d’affaires hongrois saluent l’essor économique et les projets de développement dans les provinces du Sud du Royaume.