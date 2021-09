Les élections au Maroc, “une opportunité importante de participation démocratique” (Député italien)

samedi, 11 septembre, 2021 à 18:40

Rome- Les élections législatives, communales et régionales qui se sont déroulées au Maroc ont été une opportunité importante de participation démocratique pour le pays et les citoyens marocains, a souligné, samedi, le député italien Andrea De Maria.

Le député italien, qui préside le groupe d’amitié parlementaire Italie-Maroc, a formulé l’espoir de pouvoir travailler avec ses homologues marocains “pour renforcer les relations amicales entre nos deux États et nos deux peuples”.

Le Maroc a organisé, mercredi, pour la première fois dans la vie démocratique de ses institutions, trois scrutins en une seule journée (législatif, communal et régional) marqués par un taux de participation de 50,35% au niveau national.

L’affluence des citoyens vers les bureaux de vote a été, comme à l’accoutumée, massive notamment dans les Provinces du Sud du Royaume où le taux de participation a atteint 66,94% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, 63,76% dans la région de Guelmim-Oued Noun et 58,30% dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.