Les élections du 8 septembre, une étape fondamentale vers le changement positif (universitaire)

jeudi, 16 septembre, 2021 à 15:19

Casablanca – Les élections générales du 8 septembre, qui sont porteurs d’indicateurs positifs, constituent une étape fondamentale vers un changement tout aussi positif, a estimé le professeur de science politique à l’université Cadi Ayyad de Marrakech, Mohamed Bentalha Doukkali.

Dans une déclaration à la MAP, M. Doukkali a relevé que l’analyse des résultats de ces échéances électorales fait ressortir une série d’indicateurs montrant que ce rendez-vous électoral représente réellement une étape fondamentale vers un changement positif à même de donner une nouvelle impulsion à la vie politique nationale.

Parmi ces principaux indicateurs, a-t-il expliqué, figure le taux de participation élevé à ces élections législative, régionale et communale, qui a atteint 50,18 pc, estimant que ce niveau de participation confirme “le regain de confiance” dans les partis politiques et montre clairement le grand défi relevé par le Maroc avec l’organisation de ces échéances dans un contexte difficile marqué par la pandémie du Covid-19 et ses ramifications socio-économiques.

L’universitaire a également rappelé que ces élections se sont déroulées dans des conditions normales, avec la présence de plus de 5.000 observateurs nationaux et 129 étrangers, garantissant ainsi la transparence de l’opération de vote qui a été saluée internationalement.

Evoquant les résultats des élections, M. Doukkali a estimé que ces derniers permettront d’asseoir des alliances solides et concrétiser une majorité confortable à la Chambre des représentants.

Et d’ajouter que la culture démocratique impose aux partis politiques de faire connaître leurs alliances avant d’entamer les élections afin que l’opinion publique en soit informées avant l’opération de vote, et ce dans un esprit de transparence et dans le respect de la logique politique.

S’agissant de la région de Casablanca-Settat, M. Doukkali a relevé que le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections des membres du Conseil de la région, estimant que les alliances partisanes en cours de formation au niveau de cette région devraient se faire avec audace et transparence afin de renforcer la confiance entre les citoyens et les partis politiques. Car, selon lui, l’émergence d’une nouvelle élite locale implique que les formations politiques jouent un rôle important dans la vie politique en vue d’ouvrir de nouveaux horizons au service des citoyens et de la nation.