Les élus d’Assa-Zag saluent la clairvoyance de la diplomatie royale

jeudi, 14 janvier, 2021 à 18:39

El Mahbas (province d’Assa-Zag) – Les membres du Conseil provincial d’Assa-Zag ont salué les victoires de la diplomatie marocaine réalisées grâce à la sagesse et la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans un document lu après la session ordinaire du conseil pour le mois de janvier tenue mardi dans la commune d’Al Mahbas, les élus de la province d’Assa-Zag ont souligné que cette diplomatie conduite par SM le Roi consacre la singularité du modèle marocain avec ses multiples affluents civilisationnels.

Ils se sont également félicités du dynamisme économique et social dans les trois régions du Sud du Royaume, relevant qu’il s’agit de “la meilleure réponse aux allégations mensongères des adversaires de l’intégrité territoriale” et du meilleur moyen pour rassurer les frères et amis sur la détermination du Maroc à continuer de parier sur sa profondeur africaine dans le cadre de l’intégration Nord-Sud et Sud-Sud.

Ils ont ajouté que les acquis du modèle de développement réalisé dans les régions du Sud peuvent être mises à profit pour aboutir à un projet économique et social intégré qui profitera aux habitants des provinces du Sud, qui restent attachés à leur marocanité et à l’initiative d’autonomie.