Les Emirats Arabes Unis saluent les efforts du Maroc visant à trouver une solution politique à la question du Sahara

dimanche, 29 septembre, 2019 à 20:42

Nations-Unies (New York)-Les Emirats Arabes Unis ont salué, devant l’Assemblée générale des Nations-Unies, les efforts du Maroc visant à trouver une solution politique à la question du Sahara marocain, dans le cadre du processus onusien.

“Nous saluons les efforts de nos frères au Royaume du Maroc visant à aboutir à une solution politique à cette question”, a déclaré le ministre émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.

“Mon pays estime que le processus politique est la meilleure voie pour résoudre les questions de la région. Et nous apprécions, dans ce cadre, les efforts des Nations-Unies, de la communauté internationale et des pays amis, et accueillons favorablement le rôle du Secrétaire général dans l’appui du processus politique relatif à la question du Sahara marocain”, a-t-il en outre souligné, dans un discours prononcé lors du Débat général de la 74è session de l’Assemblée générale, tenu du 24 au 30 septembre à New York.