Les Etats-Unis expriment leurs remerciements à SM le Roi pour les aides médicales au profit de la population de Gaza

mardi, 25 juin, 2024 à 19:45

La 21ème réunion du Comité de pilotage du Réseau mondial de sûreté et sécurité nucléaires (GNSSN) a démarré mardi à Vienne, sous la présidence du Directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Saïd Mouline.