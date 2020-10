Les États-Unis saluent le leadership continu et précieux de SM le Roi dans les questions d’intérêt commun (David Schenker)

lundi, 19 octobre, 2020 à 17:44

Rabat – Les États-Unis saluent le leadership continu et précieux de SM le Roi Mohammed VI dans les questions d’intérêt commun telles que la paix au Moyen Orient, ainsi que la stabilité, la sécurité et le développement dans cette région et sur l’ensemble du continent africain, a affirmé, lundi à Rabat, le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, David Schenker.

Le Royaume est un “partenaire étroit” des États-Unis dans un ensemble de questions liées à la sécurité, sachant qu’il participe chaque année à plus de 100 opérations militaires américaines dont l’opération “African Lion”, a souligné M. Schenker dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans le cadre de sa visite récente dans le Royaume, le secrétaire américain à la Défense Mark Esper avait signé une feuille de route décennale (2020-2030) de coopération militaire bilatérale, qui constitue un “symbole de notre coopération stratégique à long terme”, a-t-il poursuivi.

A ce titre, M. Schenker a rappelé que le Maroc est le seul pays africain à être associé aux États-Unis dans le cadre d’un accord de libre-échange, précisant que le Royaume, porte d’entrée au continent, abrite plus de 150 sociétés américaines qui offrent d’importantes opportunités d’emploi.

Les deux pays vont célébrer l’année prochaine le 15ème anniversaire de l’entrée en vigueur de cet accord qui a contribué à l’intensification des échanges bilatéraux, a-t-il enchaîné.

Les deux pays fêteront également, l’année prochaine, le 200ème anniversaire de l’amitié maroco-américaine et commémoreront le deuxième centenaire de la Légation américaine à Tanger qui demeure le plus ancien bâtiment diplomatique américain au monde, a fait savoir le responsable américain qui était accompagné par l’Ambassadeur des États-Unis au Royaume du Maroc, David T. Fischer.

Il a souligné que ses entretiens avec M. Bourita étaient une occasion d’examiner les moyens en faveur du renforcement du “partenariat stratégique” entre les deux pays, déjà ancré sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, notant que les deux pays œuvrent de concert pour faire face à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

A cet égard, il a rappelé que le gouvernement des États-Unis a fourni au Maroc une aide de plusieurs millions de dollars pour soutenir ses efforts dans la lutte contre la pandémie, notamment à travers l’assistance des systèmes de laboratoires, l’amélioration de la détection et de la surveillance des cas atteints de la Covid-19 et l’assistance des experts techniques.

M. Schenker a, par ailleurs, informé que dans le cadre de l’engagement de long-terme des États-Unis envers le Maroc, il sera procédé à la construction de l’un des édifices diplomatiques les plus modernes, à savoir un nouveau consulat général à Casablanca d’un budget de 312 millions de dollars, qui “incarne une autre réalisation dans l’histoire de notre amitié ancestrale qui sera davantage ancrée dans le futur”.

La visite dans le Royaume de M.Schenker s’inscrit dans le cadre d’une tournée (du 12 au 21 octobre) qui commence au Liban et se termine au Royaume-Uni.