Les habitants de Laâyoune soutiennent pleinement la décision du Maroc d’agir à Guergarate (M. Ould Errachid)

vendredi, 13 novembre, 2020 à 19:26

Laâyoune – Les habitants de la ville de Laâyoune soutiennent pleinement la décision du Royaume du Maroc d’agir dans la zone tampon de Guergarate au Sahara marocain en vue de faire face aux provocations à répétition du “polisario”, a indiqué, vendredi, le président du Conseil municipal, Moulay Hamdi Ould Errachid.

Pour l’ensemble de la population et des élus de la ville, il s’agit d’une décision “sage” et “logique” qui permet de sécuriser la libre circulation commerciale et civile dans cette zone reliant le Maroc à la Mauritanie, a souligné M. Ould Errachid dans une déclaration à la MAP.

“Nous, élus et habitants de Laâyoune, saluons toute initiative prise par notre pays, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, afin d’assurer la libre circulation commerciale et civile dans cette zone”, a-t-il insisté.

Face aux actes de provocation documentés menés par les séparatistes depuis plusieurs semaines, le Royaume n’a eu d’autre choix que d’assumer ses responsabilités afin de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guergarate, a relevé M. Ould Errachid, qui est également parlementaire.

Il a ajouté que les habitants des provinces du Sud, en général, et de Laâyoune, en particulier, saluent hautement cette décision qui est en parfaite conformité avec la légalité internationale, rappelant que le “polisario” est resté sourd aux appels de la Minurso et du Secrétaire Général de l’ONU, ainsi que de plusieurs pays, en vue de mettre un terme à leurs agissements à Guergarate.

M. Ould Errachid a également qualifié de “campagne de désinformation” les allégations véhiculées par les séparatistes à ce sujet, réitérant l’appui inconditionnel des habitants des provinces du Sud à la proposition d’autonomie présentée par le Maroc.