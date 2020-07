Les initiatives royales visant l’amélioration des services sectoriels ont permis de limiter les répercussions de la crise sanitaire (Universitaire)

vendredi, 17 juillet, 2020 à 13:42

Rabat – Les initiatives de réformes globales en matière d’infrastructures et d’amélioration des services sectoriels engagées sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, depuis Son accession au Trône de Ses Glorieux ancêtres, ont constitué un rempart contre la crise épidémique et ses répercussions, a estimé M. Atik Essaid, politologue et chercheur en droit constitutionnel à l’Université Hassan II de Casablanca.

Le Maroc vit au rythme d’une architecture sociale et solidaire globale qui vise essentiellement à placer le citoyen au cœur du processus de réforme, et à promouvoir l’élément humain en tant qu’objectif fondamental, à travers la réponse continue et proactive aux défis auxquels il est confronté selon les circonstances et en accordant le plus grand soin à la santé des citoyens tout en les protégeant face aux aléas socio-économiques que connaît le monde, a indiqué à la MAP M. Essaid.

Il a relevé que les 21 années de règne de SM le Roi ont été marquées par l’effort inlassable et la quête permanente de solutions durables et d’orientations visant à immuniser le Royaume contre les risques et les effets des mutations et des crises mondiales, notant qu’aujourd’hui le Maroc a concrètement prouvé sa force et sa capacité à faire face à la pandémie du coronavirus (Covid-19), y compris en termes de mesures efficaces ayant permis de circonscrire le virus.

De par ces mesures, a précisé M. Essaid, le Maroc a encore une fois constitué une “exception en matière de gestion et de prévention des crises” aux niveaux continental et régional et un modèle, ajoutant que la pandémie du coronavirus a montré que le Royaume est devenu “un véritable bouclier anti-crises sur le continent africain”.

En outre, le politologue a fait observer que, grâce à la clairvoyance de SM le Roi, le Maroc a réussi à se positionner parmi les premiers pays qui se sont mobilisés contre le coronavirus dès son apparition, en plus d’avoir mis en place une batterie de procédures et de mesures fermes et proactives pour juguler la propagation du virus et limiter ses répercussions sur le tissu social, indiquant que l’approche marocaine se base sur la sagesse, la fermeté et la rigueur”.

Et d’expliquer que cette approche s’articule autour d’un “plan protectionniste national tridimensionnel”, inédit au niveau continental et qui s’appuie à la fois sur le domaine de la santé innovante, le domaine sécuritaire basé sur la culture de la sécurité de proximité, et sur le domaine de l’industrie développée et accélérée, afin de s’adapter aux changements de l’heure et anticiper l’édification d’un Maroc post-Covid, plus fort et plus résilient.

Après avoir qualifié l’expérience marocaine de “seule expérience arabe et continentale qui s’est appuyée sur deux voies parallèles” alliant la gestion préventive garante de la continuité de la vigilance et de la proactivité et l’adoption de mesures anticipant les répercussions futures de la pandémie, le politologue a relevé que cette expérience se démarque par une efficience accrue en faveur de la sécurité sociétale en partant du principe fondamental de protection de l’élément humain.

Revenant sur les réactions de l’Union européenne, de la Banque mondiale et des médias internationaux, se félicitant de la réponse marocaine à la crise sanitaire, l’académicien a fait observer qu’il s’agit là d’une confirmation de la solidité des infrastructures et des institutions mises en place par le Maroc, sous la conduite sage du Souverain. Ce modèle de gestion de la situation épidémiologique se distingue par sa cohérence et son efficacité, a-t-il dit.

La réussite marocaine est l’aboutissement d’une série de réformes globales et continues qui ont marqué les deux dernières décennies du règne de SM le Roi, de même que la volonté ferme du Souverain et Ses nobles efforts visant à instaurer une approche humaine et une architecture sociale multidimensionnelle dans l’objectif de promouvoir l’élément humain, de veiller à la santé des citoyens, et les protéger de tous les aléas, a fait remarquer M. Essaid.

Affirmant que SM le Roi attache une attention particulière au secteur agricole qui a connu une grande évolution en termes de modernisation et de diversification, le politologue a fait observer que le secteur emploie près de 4 millions personnes, tant bien qu’il représente une part importante de l’économie nationale avec 74 milliards de dirhams, soit 14% du produit intérieur brut (PIB), d’où l’autosuffisance et la sécurité alimentaire qui caractérisent le Maroc malgré les mutations nées de la crise.

A la faveur de la vision claire du Souverain, le Maroc a pu, selon M. Essaid, capitaliser sur le développement du secteur industriel ce qui a contribué à la maîtrise de la situation épidémiologique, notant que malgré le contexte pandémique, le Royaume a tiré profit du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 qui s’inscrit dans la lignée du Plan “Émergence” lancé par SM le Roi en 2005, et du Pacte National pour l’Émergence Industrielle de 2009, lesquels projets “ont favorisé la mise en place d’une industrie forte qui a permis au secteur industriel d’augmenter sa contribution à la gestion de la crise épidémique”.

L’universitaire a souligné à cet égard la pandémie a montré la capacité du Maroc à s’industrialiser pour surmonter la crise grâce à la série de réformes industrielles engagées sous le leadership Royal.

Et de conclure que ces circonstances exceptionnelles ont fait émergé les valeurs de solidarité et de synergie avec l’édification d’un modèle éminemment marocain qui incarne les principes de la solidarité sociale dans sa conception la plus large, de même qu’elles ont illustré la vitalité de la société ainsi que sa cohésion.