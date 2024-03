Les initiatives de SM le Roi au profit des Palestiniens reflètent les relations solides entre les peuples marocain et palestinien (directeur de l’éducation à Al Qods)

jeudi, 14 mars, 2024 à 22:57

Al Qods – Les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au profit des Palestiniens, aussi bien à Gaza qu’à Al Qods, reflètent les relations solides et historiques entre les deux peuples frères, marocain et palestinien, a affirmé le directeur de l’éducation et de l’enseignement à Al Qods, Samir Jibril.

Ces initiatives, qui touchent profondément les Palestiniens, donnent une force morale aux populations d’Al Qods et de Gaza, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, précisant que Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse d’entourer la Ville Sainte d’Al Qods de Sa haute sollicitude, en veillant au développement de plusieurs secteurs, notamment l’enseignement qui a été parmi les grands bénéficiaires des initiatives et des actes de générosité du Souverain.

M. Jibril a, dans ce sens, relevé l’existence de cinq grands établissements d’enseignement dans la ville d’Al Qods à la faveur des initiatives de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, ajoutant que parmi ces initiatives figurent aussi les bourses d’études accordées aux enfants d’Al Qods et la colonie de vacances organisée chaque année, sous le Haut patronage de SM le Roi, et qui offre l’occasion pour les enfants marocains de rencontrer leurs homologues palestiniens.

Sur Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a lancé, jeudi dans la Ville Sainte, l’opération d’aides humanitaires sur les esplanades de l’hôpital Augusta Victoria (Al Mutlaa), dans le cadre de la Haute sollicitude constante dont le Souverain entoure la ville d’Al Qods et sa population.