Les initiatives de SM le Roi en soutien aux Palestiniens confirment les sentiments de sympathie sincère du Maroc envers la Palestine (Prédicateur de la Mosquée Al Aqsa)

jeudi, 14 mars, 2024 à 22:54

Al Qods – Les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en soutien aux Palestiniens confirment les sentiments de sympathie sincère des Marocains, tant sur le plan officiel que populaire, envers la Palestine, a souligné le prédicateur de la Mosquée Al Aqsa, Cheikh Ikrima Sabri.

Les initiatives de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, en faveur du peuple palestinien “ne sont pas les premières et ne seront pas les dernières, car les liens unissant le Maroc à la Palestine sont profondément ancrés dans l’histoire”, a affirmé Cheikh Ikrima Sabri dans une déclaration à la MAP.

Il a, par ailleurs, tenu à exprimer ses remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ces initiatives qui mettent du baume au cœur du peuple palestinien et renforcent sa capacité de résister, saluant à cet égard les projets caritatifs et les efforts bénis et continus déployés par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif au profit de la population de la Ville Sainte.