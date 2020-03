Les Italiens défient la pandémie avec les chants et la discipline

jeudi, 19 mars, 2020 à 13:50

-Siham Toufiki-

Rome – Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, les Italiens semblent avoir trouvé une parade originale pour sortir du confinement imposé par la pandémie du coronavirus qui a bouleversé leur vie, en chantant tous les soirs à leurs balcons, telle une réponse optimiste et victorieuse “à l’ennemi de l’humanité” et à la torpeur ambiante qui règne dans les villes d’Italie.

C’est précisément à six heures du soir, exactement au moment de la conférence de presse quotidienne du chef de l’autorité de la protection civile pour annoncer le nombre des morts et des contaminations liées à la pandémie, que les Italiens affluents vers leurs balcons afin d’entonner ensemble des chansons célébrant l’amour de la vie sur des airs musicaux porteurs de messages d’espoir aux personnes terrifiées et effrayées par la peur d’attraper le virus.

Prenant leur mal en patience dans ce contexte marqué par l’état d’urgence décrété dans le pays et qui a contraint des millions de personnes à rester confinées dans leurs maisons et à suivre les dernières nouvelles de la pandémie mortelle, les Italiens préfèrent s’offrir une bonne dose d’espoir, ne saurait-ce que pour quelques minutes, avant de revenir à la dure réalité faite de chiffres et de statistiques sur le nombre des infections et des décès qui ont atteint, mercredi, 475 morts, un chiffre record jamais enregistré dans un pays depuis le début de la pandémie.

Ces moments de chants qui durent quelques minutes aux balcons s’achèvent par des applaudissements en guise de gratitude, de remerciement et d’encouragement aux médecins, aux infirmiers et aux autres acteurs qui sont en première ligne face à la pandémie.

Cette attitude des Italiens est d’autant plus remarquable que leur engagement à assumer l’entière responsabilité d’observer les restrictions qui leur sont imposées et à faire preuve de prudence et vigilance pour assurer leur propre sécurité et celle des autres, n’a d’égale que leur détermination à lutter contre la peur passive qui pousse parfois certains à se recroqueviller ou à vivre dans un état d’anxiété et de stress.

Et comme l’a bien souligné le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tiedros Adhanum Gebreyssus, «la peur et la panique du coronavirus peuvent être pires que le virus lui-même», un message clair sur “un danger grave” pertinemment perçu et compris par les peuples d’autres pays dans certaines parties du monde qui sont confrontés au même sort que l’Italie, qui a subi des pertes humaines et économiques colossales.

Nonobstant, face à ce «tsunami» sanitaire de la pandémie qui secoue l’Italie, ce pays montre qu’il est en mesure de trouver de nouveaux moyens de résister à “cet ennemi” en recourant à diverses formes d’arts pour enrayer le sentiment de peur, notamment chez les enfants.

En effet, les familles italiennes sont conscientes de l’importance de rassurer et d’accompagner, en ces moments exceptionnels, les jeunes enfants, qui sont interdits de sortir de la maison et de jouer avec leurs pairs. Ces familles s’efforcent ainsi de maintenir leurs progénitures à l’abri de tout type d’impacts négatifs de la pandémie, et de diversifier les activités qui les aident à surmonter l’ennui et l’angoisse à l’intérieur de la maison.

De leur côté, des milliers d’enfants dans diverses villes italiennes, conscients du caractère exceptionnel de la situation, s’emploient à afficher, sur leurs fenêtres et leurs portes, un message disant “Tutto andrà bene”, ce qui signifie “tout ira bien”, un mot d’ordre rassurant, aussitôt relayé par les différents médias audiovisuels.

De nombreuses familles considèrent que ce nouveau type de solidarité aide à dissiper le sentiment de peur et d’angoisse chez de nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées, qui vivent seules.

Ces familles jugent aussi que ce slogan aident aussi bien les adultes que les enfants à faire face à la situation effrayante liée à la pandméie. “Certes, nous sommes confinés, mais le message d’espoir se propage”, a affirmé l’un des citoyens d’Italie.

D’aucuns estiment que chanter et danser, en ces moments difficiles, reste le seul moyen d’éviter tout effondrement psychologique et de s’adapter à vivre dans un tunnel sombre dont personne ne voit le bout, d’autant plus que le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé jeudi que l’état de confinement sera prolongée au-delà de sa date prévue pour le 3 avril prochain.

Pour les Italiens, il ne s’agit plus de retenir leur souffle en attendant que tout revienne à la normale, mais plutôt de créer un nouvel élan pour affronter le danger.