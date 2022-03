Les journaux égyptiens jettent la lumière sur la nouvelle position espagnole sur le Sahara marocain

dimanche, 20 mars, 2022 à 12:01

Le Caire – Les journaux et les médias égyptiens se sont fortement intéressés à la nouvelle position espagnole sur la question du Sahara marocain, qui loue les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour régler ce différend artificiel.

À cet égard, l’agence de presse officielle “Acharq Al Awsat” est revenue sur le message adressé par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans lequel il a souligné que l’Espagne “considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara marocain.

Sous le titre “L’Espagne annonce son soutien à la position du Maroc sur la question du Sahara”, le journal “Al Chorouk” écrit que Madrid a annoncé pour la première fois son soutien à la position du Maroc sur la question du Sahara, mettant ainsi fin à un différend diplomatique entre les deux pays.

Il précise que l’Espagne a décidé d’entamer une nouvelle phase dans ses relations avec le Maroc, basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties et l’abstention de toute action unilatérale.

De son côté, “Acharq Al-Awsat” évoque la position exprimée par le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, qui a salué la nouvelle approche espagnole, soulignant que la proposition d’autonomie reste la solution la plus réaliste à ce conflit.

La publication s’arrête également sur les propos de l’ancien chef du gouvernement espagnol, le socialiste José Luis Rodriguez Zapatero, qui a réaffirmé son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour résoudre le différend autour du Sahara marocain, assurant que la nouvelle position de son pays vis-à-vis de cette question est “politiquement intelligente”.

“Le Sahara est une question majeure pour le Maroc. (…) Ouvrir une voie et soutenir l’autonomie me semble une décision politiquement intelligente”, a souligné M. Zapatero, cité par le quotidien, notant que la démarche proposée par le Maroc est soutenue par plusieurs pays européens et doit être examinée au niveau des Nations Unies pour trouver une solution à un différend qui n’a que trop duré.

Quant à “Al-Wafd”, il écrit que la “position avancée” de l’Espagne sur le dossier du Sahara marocain a été largement saluée au niveau international, notamment par de nombreux députés européens, ainsi que des organisations et groupes de réflexion internationaux.

De leur part, “Al-Doustour”, “Al-Yaoum Al-Sabea”, “Akhbar Al-Yaoum”, “Al-Masry Al-Yaoum” et “Al-Joumhouria” ont rapporté le contenu du message du Premier Ministre espagnol à Sa Majesté le Roi et la volonté de Madrid de travailler avec le Maroc pour relever ensemble les défis communs, notamment la coopération dans la gestion des flux migratoires en Méditerranée et en Atlantique, en agissant toujours dans un esprit de pleine coopération.