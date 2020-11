Les lauréats mauritaniens des universités marocaines saluent l’action du Royaume à El Guerguarat

lundi, 16 novembre, 2020 à 15:02

Nouakchott – Les lauréats mauritaniens d’universités et instituts marocains ont salué l’intervention pacifique du Maroc pour mettre fin au blocage par des personnes encadrées par des miliciens armés du “polisario” du poste frontière reliant le Royaume du Maroc et la Mauritanie.

Le passage d’El Guerguarat est aujourd’hui le “seul débouché” permettant la communication entre le Maroc et ses voisins du sud, a affirmé le bureau exécutif de l’Association des Mauritaniens, lauréats d’universités et instituts marocains.

Dans un communiqué, le bureau a estimé qu’il n’est pas raisonnable de fermer les passages dans cette région, relevant que le blocage de cette route, pendant une période de trois semaines, a causé d’énormes souffrances aux routiers et entravé la circulation dans un passage reliant l’Europe, l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Il a souligné que cet acte a impacté négativement la vie économique dans plusieurs pays de la région.

Face aux provocations “graves” et “inacceptables” auxquelles se sont livrées les milices du “polisario” à El Guerguarat au Sahara marocain, le Royaume a décidé d’agir, dans le respect de ses attributions, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale.

Cette opération “non offensive” et “sans aucune intention belliqueuse” s’est déroulée selon des règles d’engagement claires, prescrivant d’éviter tout contact avec des personnes civiles et de ne recourir à l’usage des armes qu’en cas de légitime défense, selon l’état-major général des FAR.

Par la mise en place d’un cordon de sécurité, le passage d’El Guerguarat est “à présent complètement sécurisé”, selon la même source.