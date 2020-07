Les liens cultuels, l’autre facette de la singularité des relations maroco-sénégalaises

samedi, 18 juillet, 2020 à 11:18

Par Rachid Maboudi

Dakar – Le Maroc et le Sénégal, deux pays qui entretiennent des relations séculaires et multidimensionnelles ancrées dans l’histoire, donnent aux liens cultuels une dimension unique et privilégiée qui fait de l’axe Rabat-Dakar un modèle à suivre au niveau continental et international.

Les multiples manifestations religieuses organisées chaque année au Sénégal à l’initiative des différentes confréries du pays contribuent, en fait, à cimenter ces liens forts et solides.

Du Grand Magal de Touba (centre), fêté par la confrérie mouride, en passant par le Gamou (l’Aid Al Mawlid Al-nabaoui), célébré par la communauté tidjane à Tivaouane (nord-ouest), et en arrivant aux journées culturelles islamiques des tidjanes, nombreux sont, entre autres, les rendez-vous religieux qui consacrent la solidité des relations maroco-sénégalaises et qui sont marqués, chaque année, par la participation d’une forte délégation marocaine.

C’est ainsi qu’en octobre dernier, une forte délégation marocaine s’est rendue à Touba, où elle a pris part aux cérémonies officielles du 125è Grand Magal commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), fondateur de la confrérie soufie des Mourides.

A cette occasion, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacke, avait exprimé son respect et son estime à l’égard de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, qui n’a eu de cesse d’entourer de Sa haute sollicitude la confrérie mouride.

Des centaines de milliers de Mourides sénégalais, d’adeptes de la tariqa et de pèlerins étrangers, se donnent rendez-vous chaque année à Touba qui vibre au rythme de ce méga-rassemblement spirituel qui magnifie la mémoire du fondateur de la Tariqa soufie dans une ambiance festive imprégnée de piété et marquée par de longs rituels de prières dans les nombreuses mosquées et dans les mausolées de la cité religieuse.

Quelques semaines après, une autre délégation marocaine de haut niveau avait pris part à Tivaouane (nord-ouest du Sénégal), aux côtés de la communauté de la confrérie des Tidjanes, aux cérémonies marquant la commémoration du “Gamou”.

“La présence de cette délégation marocaine à Tivaouane équivaut pour nous à une participation personnelle de SM le Roi Mohammed VI à cet évènement”, avait dit à cette occasion, le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy, dit Mbaye Sy Mansour.

Il va sans dire que la ville de Tivaouane représente le trait d’union entre le Sénégal et le Maroc, car la cité religieuse a toujours été, depuis fort longtemps, un véritable facilitateur entre Dakar et Rabat.

L’essor de la confrérie Tidjaniya en Afrique de l’Ouest, rappelle-t-on, est dû à El Hadj Omar Tall (1794-1864), qui revint du pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam où il a rencontré un grand disciple du Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, en l’occurrence le Marocain Mohamed El Ghali Boutaleb El Fassi, avec le titre de khalife des Tidjanes.

Autre évènement phare de l’agenda cultuel au Sénégal, la 39è édition des “Journées culturelles islamiques”, un événement initié, en décembre dernier, par la Coordination Tijane de Dakar, à l’esplanade de la Grande Mosquée de la capitale sénégalaise et placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et la présidence d’honneur du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall.

La cérémonie d’ouverture de ce grand rassemblement religieux de deux jours a été marquée par la participation d’une délégation marocaine de haut niveau, conduite par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq.

Considérées comme l’un des plus grands événements de la Tariqa Tijaniya au Sénégal, les journées culturelles islamiques de Dakar ont été placées, depuis 1986, sous le Haut patronage de feu SM Hassan II, puis sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

A cela s’ajoute la tenue, en janvier dernier à Dakar, de la 40è édition de la “Ziara annuelle” des Tijanes Omariens du Sénégal, un grand rassemblement religieux, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine et qui réunit, chaque année, des milliers de fidèles.

Cette fois-ci également, une forte délégation marocaine, conduite par M. Ahmed Toufiq avait pris part à ce grand évènement religieux.

C’est dire que les liens religieux forts et séculaires entre le Maroc et le Sénégal ont contribué à construire des ponts entre les deux pays et constituent un socle d’une relation bilatérale exemplaire promue à un avenir radieux, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et Son frère Macky Sall, président de la République du Sénégal.