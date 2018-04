Les manœuvres du polisario à l’est du dispositif de défense du Sahara marocain: une provocation et une nouvelle tentative de modifier le mandat de la Minurso

mardi, 3 avril, 2018 à 18:43

Buenos Aires – L’Association des amis du Royaume du Maroc en Argentine (ASAMIMARG) a dénoncé les manœuvres du polisario à l’est du dispositif de sécurité du Sahara marocain, y voyant une “provocation et une nouvelle tentative de modifier le mandat de la MINURSO, à l’heure même où le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’apprête à soumettre son rapport annuel sur la question du Sahara au Conseil de sécurité”.

Le déplacement par le polisario de ses structures et ses tentatives de forcer le personnel de la MINURSO à tenir des réunions à Bir Lahlou ou à Tifariti et non à Tindouf, comme cela a été le cas depuis l’entrée en fonction de la mission onusienne, constituent sans aucun doute un “casus belli” que le Maroc, dans son droit légitime, ne peut et ne doit pas tolérer, souligne l’Association argentine dans un communiqué, relayé par l’agence de presse indépendante “Total News” et d’autres médias.

Rappelant que le dispositif de sécurité du Sahara et la zone contiguë allant jusqu’à la limite internationale avec l’Algérie et la Mauritanie ne constituent ni une “frontière” ni un “territoire libéré” de quelque nature que ce soit, mais plutôt une partie du territoire marocain transformée en “zone tampon” sous le contrôle de la Minurso, en vertu du cessez-le-feu de 1991, l’ASAMIMARG fait part de son soutien à “la demande juste et nécessaire du Maroc pour que le statut légal, historique et réel de cette bande du territoire marocain ne soit pas modifié”.

“Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la communauté internationale seront responsables, au cas où le Maroc, après avoir épuisé les voies diplomatiques, sera forcé de faire appel à d’autres moyens pour préserver sa souveraineté sur la frontière sud”, poursuit le texte, faisant part de “la solidarité inébranlable” de l’association avec le peuple marocain dans “sa lutte pour préserver l’intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume”.

L’ASAMIMARG ne manque pas de pointer du doigt le rôle de l’Algérie, à l’origine de l’action “aventureuse” du polisario, en relevant qu’il s’agit avant tout d’une tentative de faire obstacle au rôle proéminent de la politique internationale du Maroc en Afrique.

“Depuis qu’il a recouvré sa souveraineté sur les provinces du Sud, le Maroc a investi sept milliards de dollars au Sahara”, rappelle l’association, qui regroupe parmi ses membres plusieurs académiciens, chercheurs, hommes politiques, représentants des médias, artistes, économistes, experts, défenseurs des droits de l’Homme et des parlementaires.

Faisant état des conditions de vie digne dont bénéficient les populations au Sahara Marocain qu’elle a constatées de visu lors d’une récente visite dans la région, l’ASAMIMARG s’interroge sur le sort des Marocains sahraouis, dont le nombre reste inconnu, retenus contre leur gré par l’Algérie et le polisario dans des camps sordides au milieu d’un territoire inhospitalier, et ce, sans proposer d’alternatives pour résoudre ce différend régional.

Le Maroc a cherché, quant à lui, une solution réaliste, juste et réalisable au différend via un plan de régionalisation avancée et la proposition de négociation d’un statut d’autonomie pour la région du Sahara qui a reçu un accueil favorable de la part de la communauté internationale, souligne l’Association, faisant part de son engagement à faire connaître les véritables causes du conflit du Sahara et à éclairer l’opinion publique argentine et latino-américaine sur les manœuvres hostiles orchestrées par l’Algérie, à travers le front polisario, pour porter atteinte à la paix et à l’harmonie internationale dans le Maghreb.