Les médias ont un rôle central dans la défense de l’intégrité territoriale

samedi, 28 novembre, 2020 à 17:51

Des militants des droits de l’Homme et acteurs associatifs ont appelé, vendredi à Laâyoune, à assurer une protection efficace et réelle des femmes contre toutes les formes de violence, pour une société saine et exempte d’injustice et d’abus, notamment en ces temps de pandémie de Covid-19.