Les ministres arabes des AE condamnent les crimes systématiques israéliens contre le peuple palestinien

jeudi, 17 mai, 2018 à 22:19

Le Caire – Le Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères a condamné les crimes généralisés et systématiques commis par les forces d’occupation israéliennes contre le peuple palestinien, et qui sont assimilables à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité en vertu du droit humain international.