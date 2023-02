Les ministres de la Jeunesse de la CEN-SAD saluent le rôle pionnier du Maroc sous la conduite de SM le Roi dans le domaine de la jeunesse

vendredi, 10 février, 2023 à 16:17

Niamey – Les ministres de la Jeunesse de la Communauté des Etats sahélo-sahariens ont salué le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le domaine des programmes dédiés aux jeunes.

Les ministres de la Jeunesse des pays du Sahel et du Sahara ont souligné, vendredi dans le communiqué final de la réunion des ministres de la Jeunesse tenue à Niamey, la capitale du Niger, que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a joué un rôle important et pionnier et lancé des initiatives au profit des jeunes.

La réunion, à laquelle le Maroc était représenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a noté que le Royaume a lancé d’importantes initiatives et projets tels que le projet “Forsa” qui apporte un soutien aux jeunes porteurs de projets, soulignant la nécessité de considérer le Maroc comme un modèle à suivre en matière d’accompagnement des jeunes dans le domaine de l’entrepreneuriat.

A cet égard, la réunion a considéré, dans son communiqué final, l’initiative présentée par le Maroc comme une initiative importante visant la mise en place d’un comité gouvernemental chargé de la mobilisation des ressources financières nécessaires à l’exécution du programme régional pour la jeunesse, qui concerne la jeunesse de la Communauté des Etats sahélo-sahariens.

Cette proposition du Maroc a été bien accueillie et hautement saluée par tous les pays de la Communauté.