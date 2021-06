Les musées, de cimetières d’objets antiques à des espaces de vie (M. El Idrissi)

jeudi, 10 juin, 2021 à 18:47

Rabat – “Les musées marocains ne sont plus des cimetières d’objets antiques, mais désormais des espaces pleins de vie grâce à une programmation culturelle riche et diversifiée”, a affirmé le directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, Abdelaziz El Idrissi.