Les Musulmans d’Ethiopie accueillent un Ramadan sous état d’urgence dicté par le COVID-19

lundi, 27 avril, 2020 à 12:01

-Par Driss SABRI-

Addis-Abeba – Les Musulmans d’Ethiopie accueillent le mois sacré du Ramadan de cette année sous l’état d’urgence décrété pour une durée de cinq mois dans le pays dans le contexte de la pandémie du coronavirus avec de strictes mesures, dont la fermeture des Mosquées et les autres Lieux de cultes, s’adaptant ainsi à cette situation pour le bien de la communauté et l’ensemble du pays.

Dans ce contexte du COVID-19, les musulmans d’Ethiopie, non seulement devaient accomplir les cinq prières et celle d’Attarawih à domicile en se conformant ainsi aux strictes mesures prise par le gouvernement pour lutter contre le COVID-19, mais doivent revoir bon nombre de traditions ramadanesques en public comme l’échange de visites après la prière d’Attarawih ou encore les rassemblements nocturnes dédiés au Dikr en ce mois béni.

A la veille du mois sacré, le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques en Ethiopie a appelé la communauté musulmane à accomplir le jeûne du Ramadan avec les prières dans la piété et le recueillement et les bonnes actions tout en se conformant aux recommandations et mesures prises par le gouvernement pour juguler la propagation du coronavirus.

Le mois de jeûne de cette année intervient dans une conjoncture très particulière, les mosquées étant fermées en raison de la pandémie de COVID 19, a déploré le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques en Ethiopie, le Grand Mufti Hajji Omar Idris dans son message adressé aux musulmans du pays les exhortant à accomplir les prières à domicile afin de se protéger et de protéger l’ensemble de la population.

Le Grand Mufti d’Ethiopie a invité les musulmans à élever des prières pendant ce mois sacré pour prémunir le pays et les autres contrées de cette pandémie.

Début avril, avant l’instauration de l’état d’urgence, le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques en Ethiopie avait décidé la suspension de la prière dans les mosquées, y compris celle du vendredi, et ce dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour contenir la propagation du COVID-19.

Dans une fatwa, le Conseil supérieur des affaires islamiques a également interdit tout rassemblement religieux, tout en appelant les musulmans d’Ethiopie à accomplir les cinq prières à domicile et se conformer aux recommandations des autorités.

De son côté, le Premier ministre Abiy Ahmed, a appelé dans son message de vœux à l’occasion du Ramadan, les musulmans d’Ethiopie et particulièrement les jeunes à œuvrer durant le mois de jeûne aux côtés des professionnels de la santé et les autres intervenants pour juguler la propagation du coronavirus dans le pays.

L’Ethiopie qui n’a pas opté pour le confinement, avait pris plusieurs mesures dans le cadre de l’état d’urgence décrété pour cinq mois afin de juguler la propagation et atténuer les effets du coronavirus à travers le pays.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement avait décidé la suspension des cours dans les écoles et les universités, des événements sportifs et des réunions publiques.

La compagnie aérienne «Ethiopian Airlines» avait suspendu ses vols vers 80 pays et tous les voyageurs entrant en Ethiopie par voie aérienne seront mis en quarantaine pendant quatorze jours.

L’Ethiopie a aussi décidé la fermeture de toutes les frontières terrestres du pays.

De son côté, le Conseil national électoral d’Ethiopie a décidé le report sine die des élections générales prévues le 29 août prochain.

Le gouvernement a également décidé la libération de 4011 prisonniers, détenus pour des délits mineurs.