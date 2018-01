Les nouvelles générations ont besoin de s’inspirer des glorieuses épopées de leurs ancêtres (M. El Ktiri)

mercredi, 10 janvier, 2018 à 18:06

Meknès – Les nouvelles générations ont besoin, aujourd’hui plus que jamais, de s’inspirer de l’histoire de leur pays et de se remémorer les glorieuses épopées réalisées par leurs ancêtres, de manière à renforcer leur identité nationale et leur amour pour la Patrie, a affirmé le Haut-commissaire aux Anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.