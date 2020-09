Les opportunités prometteuses de la coopération bilatérale au centre d’entretiens à Rabat de l’ambassadeur de la Finlande

vendredi, 18 septembre, 2020 à 11:35

Rabat – L’ambassadeur de la Finlande à Rabat, Pekka Hyvönen a passé en revue, jeudi à Rabat, les opportunités prometteuses de coopération entre son pays et le Maroc dans des domaines vitaux tels les énergies renouvelables, l’intelligence artificielle, la nouvelle technologie, l’économie verte, l’éducation et la formation.

Lors de ses entretiens avec Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, M. Hyvönen a exprimé la volonté de son pays de partager son expérience et son expertise avec le Royaume du Maroc dans divers domaines, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Il a estimé que le Maroc constitue une porte d’entrée vers l’Afrique, eu égard à sa position stratégique distinguée, qualifiant le Maroc de pays “moderne et stable”, ce qui consolide les potentiels et les opportunités d’échanges économiques et commerciaux avec la Finlande.

L’ambassadeur qui s’exprimait à l’occasion d’une visite de courtoisie après son accréditation en tant que nouvel ambassadeur au Royaume, a salué le leadership du Royaume du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, notant que le Maroc constitue un modèle pour les pays africains dans l’exploitation des énergies propres.

M. Hyvönen a, par ailleurs, mis en avant la transparence et l’ouverture qui caractérisent l’action parlementaire de la Chambre des représentants, permettant aux citoyens son suivi de près, exprimant la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération avec le Royaume du Maroc à tous les plans et à tous les niveaux, y compris la coopération entre les deux institutions législatives des deux pays.

M. El Malki a, pour sa part, salué la qualité des relations entre le Maroc et la Finlande, se félicitant de la solidité des liens d’amitié entre les deux institutions législatives des deux pays, et de la régularité des concertations et des échanges de visites entre elles. Il a adressé, dans ce même sens, une invitation à la présidente du parlement finlandais à effectuer une visite de travail au Maroc, qui sera l’occasion de discuter des moyens de hisser les relations entre les deux pays vers un espace de rapprochement et de coopération plus large.

A cette occasion, M. El Malki a donné un aperçu sur la composition de la Chambre des représentants et du développement de la représentativité des femmes dans l’institution législative, soulignant que la Chambre a créé un groupe de travail thématique chargé de l’égalité et de la parité œuvrant pour la promotion de la condition des femmes.

M. El Malki a également expliqué que la Chambre a récemment créé un groupe de travail thématique chargé de la législation relative au système de santé, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI dans le développement du secteur de la santé et de fournir une protection sociale à tous les Marocains et la généraliser à toutes les catégories de la société.