Les Palestiniens sont satisfaits du soutien du Maroc à leur cause et à leurs droits légitimes d’établir un Etat palestinien (Jamal Chaoubaki)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 1:27

Rabat – Les Palestiniens sont satisfaits du soutien du Royaume Maroc à leur cause et à leurs droits légitimes d’établir un Etat palestinien, a indiqué, dimanche, l’ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Chaoubaki.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chaoubaki a souligné que le Discours adressé, samedi, à la Nation par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, réaffirme la position constante du Maroc concernant la cause palestinienne.

SM le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse d’exprimer à toutes les occasions, le soutien constant et continu du Royaume du Maroc à la cause palestinienne, a-t-il ajouté.

Dans Son discours, le Souverain a réitéré la position inébranlable du Maroc en faveur de la Cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien frère, afférant à l’établissement d’un Etat indépendant ayant Al-Qods orientale comme capitale et apportant in fine sécurité et stabilité aux peuples de la région.