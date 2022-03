Les percées diplomatiques successives du Maroc consacrent la reconnaissance par la communauté internationale des droits légitimes du Royaume sur son Sahara (médias jordaniens)

jeudi, 17 mars, 2022 à 21:06

Amman – Des médias jordaniens ont souligné, jeudi, que les percées diplomatiques successives du Maroc consacrent la reconnaissance par la communauté internationale des droits légitimes du Royaume sur son Sahara.

Des journaux et sites d’information jordaniens, dont “Amoun”, “Nabad Al-Balad”, “Al-Susana”, “Juhayna News” et “Al-Qalaa News”, ont écrit, à cet égard, que le rapport accompagnant la loi de finances américaine, promulguée mardi par le président Joe Biden, après son adoption la semaine dernière par le Congrès, réaffirme la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud.

Après la décision historique des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara, la diffusion par le département d’Etat américain de la carte complète du Maroc, incluant son Sahara, et son adoption par les missions diplomatiques américaines dans le monde, ainsi que le renforcement des relations stratégiques liant Rabat et Washington, le rapport accompagnant la loi de finances américaine vient renouveler l’octroi par les Etats-Unis d’une assistance applicable au Sahara marocain, ont rappelé ces médias jordaniens.

Ils ont fait observer, dans ce cadre, que le rapport américain réaffirme aussi, de manière claire, la constance de la position de Washington en soutien au processus mené sous l’égide des Nations Unies en faveur d’une solution politique de compromis au différend régional autour du Sahara marocain.

Cette année encore, ajoutent les médias jordaniens, le texte de loi américain constitue un échec cuisant pour les adversaires du Royaume qui ont vainement tenté d’introduire des dispositions visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume.