Les positions des pays du Golfe soutenant l’intégrité territoriale du Maroc restent constantes (chercheur koweïtien)

dimanche, 21 août, 2022 à 21:38

Le Caire – Le soutien inconditionnel des pays du Golfe et de plusieurs Etats arabes à l’intégrité territoriale du Maroc reste constant, a indiqué le chercheur koweïtien en affaires arabes, Nayef Charar, soulignant que ces pays considèrent la sécurité du Maroc comme faisant partie de la leur.

Réagissant au discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 69-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le chercheur koweïtien a mis en avant dans une déclaration à la MAP, que le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, a réalisé des acquis diplomatiques sans précédent ces dernières années au sujet du conflit artificiel autour du Sahara marocain, traduits notamment par l’élargissement de la reconnaissance internationale du Sahara marocain et le sérieux de l’initiative d’autonomie comme solution réaliste et crédible pour mettre fin à ce conflit.

A cet égard, M. Charar a souligné que plusieurs pays arabes et africains, ainsi que des pays du monde entier, ont ouvert des représentations consulaires dans les villes de Laâyoune et Dakhla, ce qui reflète une unanimité internationale autour de l’intégrité territoriale du Maroc.

Il a poursuivi que l’unité arabe exige le plein soutien des pays arabes au Maroc dans ce dossier, formulant l’espoir que d’autres pays arabes emboîteront le pas aux pays du Conseil de coopération du Golfe et soutiendront clairement et explicitement le Maroc dans son intégrité territoriale dans tous les fora internationaux.

Dans ce sens, a-t-il ajouté, “l’unité arabe nécessite une alliance entre les pays et la construction de positions unifiées pour la défense des intérêts des peuples arabes, en particulier à la lumière des défis mondiaux actuels”.

Les messages de remerciement adressés par Sa Majesté le Roi aux pays arabes, en particulier ceux du Conseil de coopération du Golfe, confirment les liens forts unissant le Royaume du Maroc à ces pays et renforcent l’étroite coopération dans divers domaines.

Il a, également, relevé que “la Révolution du Roi et du Peuple est considérée comme une étape historique qui incarne le lien étroit entre le Trône et le Peuple, car il s’agit d’un évènement national de premier plan dans la lutte nationale marocaine pour l’indépendance”.