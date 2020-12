Les présidents des régions des provinces du Sud se félicitent de la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara (Ould Errachid)

mercredi, 23 décembre, 2020 à 19:33

Laâyoune – Les présidents des régions des provinces du Sud se félicitent de la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, a affirmé mercredi le président de la Région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid.

Tous les présidents des régions du Royaume, en particulier ceux des provinces du Sud, saluent les récents acquis diplomatiques réalisés par le Maroc dans sa gestion du dossier du Sahara, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, en particulier la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara, a indiqué M. Ould Errachid dans une déclaration à la MAP.

Lors de la réunion tenue mercredi à distance par le ministre de l’Intérieur avec l’association des présidents des régions, ces derniers ont rendu hommage à la sagesse et à la perspicacité avec lesquelles SM le Roi gère la question de l’intégrité territoriale du Royaume, a-t-il ajouté.

Les présidents des régions ont exprimé à cette occasion leur soutien unanime aux différentes initiatives du Souverain pour la consécration de la marocanité du Sahara à l’échelle internationale ainsi que leur constante et totale mobilisation derrière SM le Roi pour la défense de l’unité nationale, une cause sacrée pour tous les Marocains, a poursuivi M. Ould Errachid.

Il a ajouté que les importants acquis diplomatiques enregistrés sur le front de la consécration de la reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud requièrent l’institutionnalisation du chantier de la régionalisation avancée pour préparer la mise en œuvre de l‘autonomie.

“Ces acquis réalisés par le Royaume grâce aux grands efforts diplomatiques de Sa Majesté le Roi, nous imposent d’institutionnaliser et de perfectionner, sur le plan administratif et de la pratique, le chantier de la régionalisation avancée pour passer à la vitesse supérieure et être prêt à la mise en œuvre du plan de l’autonomie proposé par le Maroc comme solution à la question du Sahara”, a-t-il dit.

Le président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra a souligné que la réunion avec le ministre de l’Intérieur s’inscrit dans le cadre de la concrétisation et l’évaluation du processus de la régionalisation avancée adopté par le Royaume.

Cela passera par la modification de certains textes législatifs ainsi que par l’élargissement des attributions des conseils de Région, a-t-il précisé.

Cette réunion, a noté M. Ould Errachid, a également mis l’accent sur l’importance de l’accélération du processus de digitalisation de l’administration marocaine qui a connu une forte impulsion lors de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau Coronavirus, ainsi que la formation administrative pour améliorer les prestations fournies aux citoyens.

Il a relevé que les présidents de Région ont présenté, lors de cette réunion “constructive”, leurs expériences ainsi que les propositions à même de renforcer les acquis de la régionalisation avancée.