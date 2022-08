Les professionnels de l’artisanat du Nord dénoncent l’accueil par le président tunisien du chef des séparatistes (communiqué)

mardi, 30 août, 2022 à 19:26

Tanger – Les professionnels de l’artisanat de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) ont dénoncé l’accueil réservé par le président tunisien au chef des milices séparatiste, estimant que ce comportement nuit aux liens d’amitié solides qui unissent les peuples tunisien et marocain.

“Suite au comportement irresponsable du président tunisien, en accueillant le chef des milices séparatistes du “polisario”, dans le cadre du 8ème sommet du forum de coopération Japon-Afrique (TICAD), les membres de la Chambre d’artisanat de la région TTA expriment leur ferme condamnation de ce comportement, qui va à l’encontre des liens d’amitié unissant les peuples marocain et tunisien”, a indiqué un communiqué de la Chambre régionale.

Ce comportement, a ajouté la même source, s’inscrit en contradiction avec les règles d’un comportement diplomatique solennel, et nuit aux aspirations des peuples de la région à construire une union du Maghreb arabe, où prévalent la paix, la fraternité, la prospérité et le respect de la souveraineté des États.

Le communiqué a relevé que les artisans de la région du Nord, en condamnant ce comportement hostile au Royaume du Maroc et à son intégrité territoriale, affirment leur mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de la première cause nationale, des constantes et des valeurs sacrées de la nation.

“Nous exprimons les plus profonds sentiments de fraternité et d’amitié envers le peuple tunisien frère, et affirmons que le comportement de M. Kaïs Saïed, qui va à l’encontre des positions de la Tunisie sur la question du Sahara marocain depuis le milieu des années 1970, n’affecte en rien la souveraineté du Maroc sur son Sahara”, a conclu la même source.