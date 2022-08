Les profondes significations de la célébration de la Fête de Trône mises en avant par des journaux koweïtiens

lundi, 1 août, 2022 à 3:33

Koweït – Des journaux koweïtiens ont mis en avant les profondes significations de la célébration du 23e anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres, qui constitue une occasion de renouveler les liens solide et l’indéfectible attachement du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite.

Les journaux koweïtiens ont mis en exergue les réalisations accomplies par le Royaume sous le règne de Sa Majesté le Roi dans divers domaines politique, économique et social, soulignant la place de choix qu’occupe le Maroc sur la scène internationale grâce à la diplomatie visionnaire du Souverain, ainsi que les contributions du Royaume à son environnement arabe et africain.

Sous le titre «Le Roi Mohammed VI : Grandes réformes et réalisations majeures”, le journal «Khalijiyoun » a mis en avant l’essor du Maroc et les réalisations accomplies sous le leadership du Souverain depuis plus de deux décennies dans les domaines politique, économique , social, culturel, artistique et sportif.

Le journal relève que le Maroc a pris une série de mesures et lancé un ensemble de projets économique, outre les réformes politique, juridique, législative et administrative et au niveau des droits de l’homme, qui ont porté leurs fruits et permis au Royaume de se hisser à une place de choix parmi les grades nations.

L’auteur de l’article a souligné que ces réformes politique, économique et constitutionnelle menées par SM le Roi, et qui ont conduit à la renaissance actuelle, ont permis au Maroc d’éviter les effets du choc du printemps arabe qui a secoué de nombreux pays de la région.

Il a noté que SM le Roi a mené le Maroc avec diplomatie, expérience et sagesse pour qu’il devienne un acteur principal dans les relations internationales, soulignant que les positions sages et neutre du Royaume et sa non ingérence dans les affaires internes des pays et le respect de leurs souveraineté ont fait de lui un interlocuteur de confiance et un médiateur crédible et neutre dans les conflits.

Sous le titre “23 ans de développement et de progrès selon la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI”, le journal “Annahar” revient sur plusieurs réalisations dans différents domaines, à travers la vision éclairée du Souverain, “qui veille à prendre les meilleures décisions au profit des Marocains, afin de développer le processus démocratique, renforcer les acquis dans les domaines du développement économique et social, la poursuite des réformes structurantes et le lancement des grands chantiers pour le bien du peuple marocain”.

La publication a, dans ce sens, cité certaines réalisations, dont notamment la poursuite du renforcement du processus démocratique à travers les élections législatives, régionales et locales, la poursuite des chantiers sociaux et économiques, ainsi que le renforcement de la souveraineté nationale en matière de Santé, notamment après la pandémie de Covid-19.

Le journal a également mis en avant les développements positifs enregistrés concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que le soutien affirmé par de plus en plus de tous les continents au plan d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, en tant que solution durable à ce conflit artificiel.

Ces réalisations politiques et diplomatiques n’ont d’égales que les réalisations concrètes sur le terrain et qui consistent en une renaissance globale dans les Provinces du Sud, grâce aux infrastructures réalisées dans les différents domaines et au lancement d’un grand nombre de projets économiques et sociaux, faisant de cette partie du Maroc un espace ouvert au développement et à l’investissement national et étranger.

Pour sa part, le journal “Assiyasa” a souligné que le Maroc a toujours été distingué par ses composantes humaine, linguistique et culturelle, ainsi que son patrimoine riche et diversifié transmis par les générations, ajoutant que le Maroc est une terre de sécurité, de stabilité, de tolérance, de solidarité et d’ouverture.

Ces atouts ont permis au Maroc d’être attractif pour les investissements étrangers, grâce aussi à son capital humain, ses infrastructures modernes et aux secteurs productifs prometteurs, allant de l’automobile à l’aéronautique, en passant par l’agriculture et l’énergie renouvelable.

D’autre part, la publication a mis l’accent sur la détermination du Maroc à soutenir la sécurité et la stabilité des pays arabes, et ce de par son appartenance à son environnement arabe et les points communs historiques, géographiques religieux et culturels, ainsi que les constances de sa politique étrangères vis-à-vis de pays arabes, et qui est basée sur la solidarité.

A cet égard, le journal a mis en avant la place qu’occupe la cause palestinienne en tant que priorité pour le Maroc, qui adopte une position constante en appelant à une solution réaliste, réalisable, équitable et durable au profit du peuple palestinien, et répondant à ses droits légitimes à la création de son Etat indépendant avec Al-Qods Est comme capitale.

La publication a également souligné l’intérêt porté par le Maroc aux pays africains, relevant que la coopération avec les pays du continent est basée sur une vision globale et intégrée et un choix stratégique, car le Maroc a hissé la question de la coopération sud-sud à la tête de ses priorités.

De même, le journal a mis l’accent sur l’implication du Royaume dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme, notant que le Maroc oeuvre à renforcer la sécurité et la stabilité dans son voisinage européen, africain et euro-méditerranéen, ainsi qu’au niveau de son voisinage maghrébin et sur le plan international de manière générale, en plus de son engagement multidimensionnel concernant la question du changement climatique.