Les projets de recherche sur Al Qods, un nouveau pas dans le processus de soutien de l’Agence Bayt Mal Al-Qods au secteur de l’éducation dans la ville sainte (M. Cherkaoui)

mardi, 23 février, 2021 à 19:15

Rabat – Le soutien aux projets de recherche ayant trait à Al Qods, à son histoire, à son héritage religieux et civilisationnel et à ses liens avec les Marocains, en coopération avec l’Université palestinienne d’Al Qods, représente une pierre angulaire sur la voie du soutien de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif au secteur de l’éducation dans la ville, a souligné, mardi à Rabat, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui.

L’Agence a alloué plus de 12 bourses par an, ventilées équitablement sur trois bourses de recherche de terrain à Al Qods, d’une valeur de 6.000 dollars chacune; trois bourses pour les sciences humaines, d’un montant de 3.000 dollars chacune; outre trois bourses pour la recherche en sciences juridiques, d’une valeur de 3.000 dollars chacune, a souligné M. Cherkaoui à l’occasion d’une réunion élargie pour annoncer les bourses allouées aux recherches et études sur Al Qods, son histoire, son héritage religieux et civilisationnel, et les aspects de l’attachement des Marocains à la ville, pour encourager la recherche scientifique à l’université d’Al Qods et à la faculté Hassan II des sciences agronomiques et environnementales à Gaza.

D’autres subventions ont été allouées pour l’invention et l’innovation, dont la valeur financière sera déterminée sur la base d’une étude de faisabilité pour chaque projet, a-t-il ajouté, notant que l’Agence continue d’allouer 20 bourses d’études aux étudiants de l’Université d’Al Qods dans les spécialités de médecine et de pharmacie, avec des prix d’encouragement annuels que l’agence attribue aux étudiants brillants.

À cet égard, M. Cherkaoui a appelé les chercheurs et les universitaires à capitaliser sur le flux d’informations sur Al Qods et à les examiner, à vérifier et à étudier les documents, à faire des comparaisons scientifiques sobres entre les versions et à réfuter celles qui sont fallacieuses, et à travailler sur les publications, les images, les films documentaires et autres supports scientifiques et techniques pouvant contribuer à la réalisation d’études scientifiques et académiques vérifiées.

Le directeur chargé de la gestion de l’Agence a en outre relevé que l’Université Al Azhar de Gaza est actuellement associée au bâtiment Al Mughraqa à Beit Hanoun, qui abrite la faculté Hassan II des sciences agronomiques et environnementales, reconstruit grâce à un don de SM le Roi Mohammed VI, après sa démolition totale à la suite de l’agression perpétrée sur la bande de Gaza en 2009, notant que ce bâtiment continuera à exister pour témoigner de l’honorable histoire de l’attachement indéfectibles des Marocains à leurs frères palestiniens, à Al Qods, à Gaza et à la Palestine toute entière.

Et d’ajouter que “Sa Majesté le Roi a choisi pour cette faculté, le Nom de Son Auguste Père, Feu SM Hassan II, ce qui nous oblige à honorer la mémoire du défunt Roi en continuant à œuvrer, avec l’administration de l’université, pour aider la faculté à remplir sa noble mission, en l’associant à des établissements marocains similaires, qui ne manqueraient pas de lui apporter l’assistance scientifique et technique, et partager les expériences accumulées par le Royaume dans le domaine de l’agriculture, de la rationalisation de l’eau, des systèmes de protection de l’environnement et des énergies renouvelables”.

L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a signé mardi à Rabat un accord de coopération et de partenariat avec l’Université palestinienne d’Al Qods, pour l’allocation de bourses aux étudiants et aux professeurs-chercheurs, en présence de l’ambassadeur palestinien au Maroc, Jamal Choubki, et des présidents et directeurs des centres de recherches. Y ont également assisté en visioconférence, le président de l’Université Al Azhar de Gaza, Ahmed El Tayyan, la vice-présidente de l’Université Al Qods, Safaa Nasredine, le directeur de l’éducation et de l’enseignement d’Al-Qods, Samir Jibril, et le doyen de la Faculté du Roi Hassan II pour les études agronomiques et environnementales de Gaza, Nasr Abu Foul.