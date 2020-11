Les provinces du sud du Maroc, locomotive du décollage économique de l’Afrique (expert italien)

mardi, 10 novembre, 2020 à 16:09

Rome – Les provinces du sud du Maroc est une locomotive du décollage économique de l’Afrique, a souligné l’expert italien en relations internationales, Marco Baratto.

“L’ouverture de nombreux consulats africains et arabes à Dakhla et Laâyoune est une confirmation claire du statut des provinces du sud du Maroc en tant que locomotive de l’Afrique sur le plan économique, mais aussi politique”, a relevé M. Baratto dans un article d’analyse sous le titre “La marche verte, une épopée historique pour le parachèvement de l’intégrité territoriale du Maroc”, publié sur le site d’information italien “Comunicati Stampa”.

«L’avenir de l’Union africaine est étroitement lié à l’unité du Royaume qui est indivisible», a ajouté cet expert dans une lecture du discours royal à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte, rappelant que “les provinces du sud font partie intégrante de l’histoire et de la culture du Maroc, et représentent une porte d’entrée vers l’Afrique”.

Il a indiqué que la Marche Verte, qui a scellé le retour dans le giron national des provinces historiquement marocaines, a jeté en même temps les bases de l’avenir de la construction de l’Union du Maghreb arabe et de l’unité des pays africains en mesure de construire leur avenir de manière indépendante et sans ingérence extérieure.

“Défendre l’unité nationale du Maroc, c’est soutenir la paix, le progrès et le développement, non seulement pour le peuple marocain, mais pour toute la région”, a-t-il poursuivi.

Et d’ajouter :” Soutenir le Maroc, c’est ouvrir une nouvelle page dans l’histoire des relations économiques, politiques et sociales en Afrique du Nord, en Europe et aux États-Unis d’Amérique”.