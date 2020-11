Les provinces du Sud: pivot de croissance et passerelle vers une Afrique intégrée

lundi, 9 novembre, 2020 à 11:15

Par Abdelghani AOUIFIA

Rabat – Le discours adressé samedi à la Nation par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 45è anniversaire de la Marche Verte, a consacré, d’une manière claire et sans équivoque, la place des provinces du Sud sur l’échiquier économique national et leur statut de passerelle vers le continent africain, prolongement naturel du Royaume.

La volonté Royale est ferme et pragmatique. Elle lie l’affirmation de l’identité marocaine des provinces du Sud à l’accentuation des efforts visant à faire de ces provinces une locomotive de développement avec une dimension qui dépasse le cadre régional pour projeter son rayonnement vers toute l’Afrique, continent avec lequel le Royaume partage des liens indéfectibles qui défient le temps.

« Notre engagement à consolider la Marocanité du Sahara au niveau international n’a d’égal que Notre action soutenue pour que nos provinces sahraouies deviennent un moteur du développement régional et continental », a souligné Sa Majesté le Roi dans Son discours fondateur dans sa vision, structurant dans son ampleur et perspicace dans sa teneur.

C’est dire toute la sollicitude accordée au plus haut niveau de l’État au développement des provinces du Sud, une sollicitude qui a permis à ces provinces d’atteindre des niveaux de développement économique, humain et social qui n’a rien à envier aux autres provinces du Royaume.

Les grandes villes du sud du Royaume jouissent aujourd’hui d’un niveau de développement qui a incité plusieurs pays à y ouvrir des consultas. Il s’agit d’une évolution qui, tout en confortant le Maroc dans ses droits légitimes, dévoile au grand jour la position pour le moins intenable dans laquelle se trouvent les adversaires de l’intégrité territoriale du Maroc.

Les dernières résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu sur la question du Sahara marocain sont venues, comme l’a affirmé le Souverain, anéantir les approches et les thèses dépassées et irréalistes de ceux qui s’entêtent dans leur dogmatisme aveugle ayant pour seul socle l’ignorance, pour seule substance le déni et pour seule essence la partialité et la division.

Le Maroc, pour sa part, poursuit son chemin de développement, fort de la légitimité de sa cause et confiant quant aux perspectives rayonnantes qui l’attendent.

Cette intelligence marocaine ne passe pas inaperçue, en particulier en Afrique. Partout dans le continent, en particulier dans des contrées jadis non-explorées dans l’est comme dans le sud du continent, une nouvelle réalité est en train de naitre. Celle d’un Maroc qui apporte une contribution inestimable à l’émergence d’une Afrique fière de ses racines, confiante dans son avenir et maitre de sa destinée.

Il s’agit d’une image que le Maroc est tout à fait capable de nourrir et développer à la faveur de son sérieux et sa crédibilité en tant que pôle de développement, voix de paix et facilitateur de prospérité en Afrique.

Dans le cadre de cette vision sans cesse renouvelée, les provinces du Sud ont une valeur ajoutée grandiose à apporter. L’économie maritime, soulignée dans le discours Royal, s’impose comme une composante essentielle de la contribution de ces provinces à l’émergence africaine.

Pays à vocation maritime par excellence, le Maroc a un rôle clé à jouer pour permettre à l’Afrique de tirer pleinement profit de ses ressources halieutiques qui n’ont pas encore été exploitées de la manière la plus avantageuse pour le bien des populations du continent.

C’est là un nouveau jalon qui vient s’ajouter à la démarche holistique adoptée par le Maroc pour donner toutes ses chances à la prospérité qui éclot sur l’ensemble du territoire marocain pour se projeter à l’échelle continentale, avec en filigrane un leadership Royal à la fois ferme et visionnaire.